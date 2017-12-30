تفجير سان بطرسبرغ: السلطات الروسية تعتقل مشتبها به

مصدر الصورة Reuters Image caption أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن تفجير أحد محال السوبرماركت في مدينة سان بطرسبرغ

قالت السلطات الروسية الجمعة إنها اعتقلت مشتبها به في تنفيذ تفجير سان بطرسبرغ التي أعلن ما يعرف بتنظيم الدولي مسؤوليته عنه.

وقالت قوات الشرطة الفيدرالية في روسيا إنها احتجزت ما يعتقد أنه "المخطط للهجوم ومنفذه"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية.

وأصيب 13 شخصا على الأقل في الهجوم على أحد فروع بريكريستوك، سلسلة محلات تجارية، في سان بطرسبرغ، لكن تنظيم الدولة لم ينشر أي أدلة تثبت أن أحد عناصره نفذ التفجير.

ورفضت السلطات كشف هوية المشتبه به، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف التفجير بأنه عمل إرهابي بعد تصديقه على قانون يغلظ عقوبة تجنيد الإرهابيين.

ويعتقد أن تنظيم الدولة جند الآلاف من روسيا والاتحاد السوفييتي السابق، وهو ما دفع بوتين إلى التحذير من عودة هؤلاء إلى روسيا، والخطر الذي تشكله عودتهم على البلاد.

ويعد التدخل العسكري الروسي في الحرب الدائرة في سوريا لدعم نظام بشار الأسد من الدوافع التي تجعل روسيا هدفا من أهداف التنظيم وغيره من الميليشيات المنتشرة في الأراضي السورية.

ووصف مسؤول روسي العبوة الناسفة المستخدمة في تفجير متاجر في سان بطرسبرج بأنها محلية الصنع وأنها كانت محملة بمكونات قاتلة يقدر وزنها بحوالي 200 غرام.

وقالت وسائل إعلام محلية إن العبوة وضعت في حقيبة ظهر في إحدى الخزانات التي يحتفظ فيها الزبائن بأغراضهم.