إندونيسيا: مقتل 8 أشخاص في غرق مركب يحمل عشرات الركاب

مصدر الصورة Getty Images Image caption ليس من الواضح ما الذي تسبب في غرق المركب الذي كان يحمل عشرات الركاب

مات ثمانية أشخاص غرقا بعد انقلاب المركب الذي كان على متنه أكثر من أربعين راكبا في وسط أندونيسيا، حسب مسؤولين.

وفُقِد عدة أشخاص أيضا في الحادث، حسب الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في أندونيسيا.

وكان المركب الذي يقل عشرات الركاب من ضمنهم عدة أطفال يسافر قبالة الجزء الشمالي من جزيرة بورنيو عندما انقلب وغرق.

وليس من الواضح ما الذي تسبب في انقلاب القارب الذي يحمل اسم "أنوغراه إكسبرس".

وقال متحدث باسم فرق الإنقاذ، غوستي أنور موليادي، إن المركب كان يسافر قبالة الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو عندما وقع الحادث في الساعة الثامنة والربع صباحا بالتوقيت المحلي الذي يوافق الثانية عشر ليلا والربع بتوقيت غرينتش من الساعات الأولى ليوم الاثنين.

مصدر الصورة EPA Image caption تبحث فرق البحث والإنقاذ عن المفقودين

وأضاف المتحدث "لا نعرف ما الذي تسبب في الحادثة وكيف حدث بالضبط. نحن نركز على إيجاد باقي الركاب"، حسب وكالة فرانس برس.

ويُذكر أن العبارات والمراكب الصغيرة تعتبر من أشكال النقل في إندونيسيا التي تتكون من آلاف الجزر.

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لكن سجلات السلامة ضعيفة بحيث أن المراكب غالبا ما تكون مكتظة بالركاب وتعاني من سوء الصيانة.

وقتل أكثر من 20 شخصا في 1 يناير كانون/الثاني الماضي من السنة الماضية بعد اندلعت النيران في مركب بعيد إبحاره من مرفأ في العاصمة جاكرتا.