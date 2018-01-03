بالصور: حريق مرآب سيارات في ليفربول ليلة رأس السنة

  • 3 يناير/ كانون الثاني 2018

مجموعة من الصور للحريق الهائل الذي شب في مرآب سيارات بمدينة ليفربول الإنجليزية ليلة رأس السنة ودمر 1300 سيارة.

  • بالصور: حريق مرآب سيارات في ليفربول في ليلة رأس السنة MERSEYSIDE FIRE AND RESCUE

    قال مركز ليفربول للمؤتمرات إن جميع السيارات داخل المرآب، الذي يقع بجوار ساحة إيكو آرينا بالمدينة، قد دمرت تماما.

  • بالصور: حريق مرآب سيارات في ليفربول في ليلة رأس السنة MERSEYSIDE FIRE AND RESCUE

    عمدة ليفربول، جو أندرسون، يقول إنه كان يمكن احتواء الحريق لو لم تُفرض تخفيضات فى ميزانية خدمات الأطفاء في الآونة الأخيرة.

  • بالصور: حريق مرآب سيارات في ليفربول في ليلة رأس السنة MERSEYSIDE FIRE AND RESCUE SERVICE

    أندرسون يقول لبى بى سى إن مرآب السيارات لا يواجه خطر الانهيار، لكن من المستبعد أن يظل قائما بعد الحريق الذي تعرض له.

  • بالصور: حريق مرآب سيارات في ليفربول في ليلة رأس السنة MERSEYSIDE FIRE AND RESCUE SERVICE

    الساحة المجاورة كانت تستضيف معرض ليفربول الدولي للفروسية في ذلك الوقت، وتقطعت السبل بمئات الأشخاص في ليلة رأس السنة الجديدة بسبب الحريق.

  • بالصور: حريق مرآب سيارات في ليفربول في ليلة رأس السنة MERSEYSIDE FIRE AND RESCUE SERVICE

    لم يصب أحد بجروح خطيرة، حسب هيئة ميرسيسايد لخدمات الإطفاء.

  • بالصور: حريق مرآب سيارات في ليفربول في ليلة رأس السنة MERSEYSIDE FIRE AND RESCUE SERVICE

    درجة حرارة الحريق بلغت - بحسب تقارير - ألف درجة مئوية. وقالت شركات التأمين إنها سوف تنظر سريعا في الطلبات المقدمة من أولئك الذين فقدوا سياراتهم في الحريق.

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