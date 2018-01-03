بالصور: حريق مرآب سيارات في ليفربول ليلة رأس السنة
مجموعة من الصور للحريق الهائل الذي شب في مرآب سيارات بمدينة ليفربول الإنجليزية ليلة رأس السنة ودمر 1300 سيارة.
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قال مركز ليفربول للمؤتمرات إن جميع السيارات داخل المرآب، الذي يقع بجوار ساحة إيكو آرينا بالمدينة، قد دمرت تماما.
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عمدة ليفربول، جو أندرسون، يقول إنه كان يمكن احتواء الحريق لو لم تُفرض تخفيضات فى ميزانية خدمات الأطفاء في الآونة الأخيرة.
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أندرسون يقول لبى بى سى إن مرآب السيارات لا يواجه خطر الانهيار، لكن من المستبعد أن يظل قائما بعد الحريق الذي تعرض له.
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الساحة المجاورة كانت تستضيف معرض ليفربول الدولي للفروسية في ذلك الوقت، وتقطعت السبل بمئات الأشخاص في ليلة رأس السنة الجديدة بسبب الحريق.
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لم يصب أحد بجروح خطيرة، حسب هيئة ميرسيسايد لخدمات الإطفاء.
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درجة حرارة الحريق بلغت - بحسب تقارير - ألف درجة مئوية. وقالت شركات التأمين إنها سوف تنظر سريعا في الطلبات المقدمة من أولئك الذين فقدوا سياراتهم في الحريق.
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