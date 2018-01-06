افريقيا في أسبوع
اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور، التي التقطت في أفريقيا خلال الأسبوع المنصرم.
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AFP
متابعون منبهرون بالألعاب النارية في احتفالات العام الميلادي الجديد، في شلالات فيكتوريا في زيمبابوي.
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AFP
الحفل الذي أقيم في مدرسة "فيكتوريا فولز فارم" جاء في ختام مهرجان استمر ثلاثة أيام في البلدة التي تعد منتجعا سياحيا.
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AFP
انطلقت الهتافات في العاصمة الكينية نيروبي، عقب العد التنازلي لبدء العام الجديد، خلال حفل بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات.
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AFP
في جنوب أفريقيا، حمل المشاركون هواتفهم لالتقاط صور للألعاب النارية، التي انطلقت احتفالا بالعام الجديد، في ميدان ماري فيتزغيرالد في جوهانسبرغ.
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EPA
في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، رجال يؤدون عرضا فنيا لتوديع العام المنصرم وقت غروب الشمس، أمام الجمهور في شاطئ سكاربورو.
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Reuters
المواطنون في جنوب أفريقيا توجهوا إلى شاطئ ديربان، للاستحمام والاحتفال بقدوم عام 2018.
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EPA
مشاركون في مهرجان كيب تاون للمنشدين، الذي يعود إلى عهد كان فيه العبيد في مستعمرة كيب يحصلون على إجازة في ثاني أيام العام الجديد.
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Reuters
أطفال يلعبون على أرجوحة ابتهاجا بالعام الجديد، في أحد متنزهات العاصمة النيجيرية أبوجا.
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AFP
مضيفات خط السكك الحديدية بين أديس أبابا وجيبوتي يقفن لالتقاط صورة، احتفالا بوصول أول قطار تجاري، من العاصمة الإثيوبية إلى رصيف محطة نجاد في جيبوتي.
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EPA
لاجئون من إريتريا يدخنون الأرجيلة، في مقهى مؤقت خارج مركز هولوت للاحتجاز في صحراء النقب، على الحدود بين إسرائيل ومصر.
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Reuters
الرئيس السوداني عمر البشير يصل إلى قصر بالعاصمة الخرطوم، لإلقاء خطاب إلى الشعب، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 62 لاستقلال البلاد.
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EPA
من الجيد أن تجد صحيفة "ديلي توك" الليبيرية لا تزال تصدر على سبورة، باستخدام الطباشير، وفي الصورة مواطنون في العاصمة مونروفيا، يطالعونها عشية العام الجديد، لمعرفة النتائج النهائية، لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التي فاز فيها لاعب كرة القدم السابق جورج وايا.
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AFP
صورة لقطيع صغير من الأبقار، يسترخي على رمال جزيرة زنجبار التنزانية.
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