افريقيا في أسبوع

  • 6 يناير/ كانون الثاني 2018

اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور، التي التقطت في أفريقيا خلال الأسبوع المنصرم.

  • أشخاص يحدقون النظر AFP

    متابعون منبهرون بالألعاب النارية في احتفالات العام الميلادي الجديد، في شلالات فيكتوريا في زيمبابوي.

  • أشخاص يحتفلون AFP

    الحفل الذي أقيم في مدرسة "فيكتوريا فولز فارم" جاء في ختام مهرجان استمر ثلاثة أيام في البلدة التي تعد منتجعا سياحيا.

  • أشخاص يحتفلون بالعام الجديد AFP

    انطلقت الهتافات في العاصمة الكينية نيروبي، عقب العد التنازلي لبدء العام الجديد، خلال حفل بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات.

  • أشخاص يحتفلون بالعام الجديد AFP

    في جنوب أفريقيا، حمل المشاركون هواتفهم لالتقاط صور للألعاب النارية، التي انطلقت احتفالا بالعام الجديد، في ميدان ماري فيتزغيرالد في جوهانسبرغ.

  • أشخاص يحتفلون بالعام الجديد EPA

    في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، رجال يؤدون عرضا فنيا لتوديع العام المنصرم وقت غروب الشمس، أمام الجمهور في شاطئ سكاربورو.

  • أشخاص يستحمون بأحد الشواطئ ابتهاجا بالعام الجديد Reuters

    المواطنون في جنوب أفريقيا توجهوا إلى شاطئ ديربان، للاستحمام والاحتفال بقدوم عام 2018.

  • أشخاص يحتفلون بالعام الجديد EPA

    مشاركون في مهرجان كيب تاون للمنشدين، الذي يعود إلى عهد كان فيه العبيد في مستعمرة كيب يحصلون على إجازة في ثاني أيام العام الجديد.

  • أطفال يلعبون احتفالا بالعام الجديد Reuters

    أطفال يلعبون على أرجوحة ابتهاجا بالعام الجديد، في أحد متنزهات العاصمة النيجيرية أبوجا.

  • نساء يقفن لالتقاط صورة AFP

    مضيفات خط السكك الحديدية بين أديس أبابا وجيبوتي يقفن لالتقاط صورة، احتفالا بوصول أول قطار تجاري، من العاصمة الإثيوبية إلى رصيف محطة نجاد في جيبوتي.

  • لاجئون من إريتريا يدخنون الشيشة EPA

    لاجئون من إريتريا يدخنون الأرجيلة، في مقهى مؤقت خارج مركز هولوت للاحتجاز في صحراء النقب، على الحدود بين إسرائيل ومصر.

  • الرئيس السوداني عمر البشير (وسط الصورة) Reuters

    الرئيس السوداني عمر البشير يصل إلى قصر بالعاصمة الخرطوم، لإلقاء خطاب إلى الشعب، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 62 لاستقلال البلاد.

  • أشخاص ينظرون إلى لوحة بها أرقام لنتائج الانتخابات في ليبيريا EPA

    من الجيد أن تجد صحيفة "ديلي توك" الليبيرية لا تزال تصدر على سبورة، باستخدام الطباشير، وفي الصورة مواطنون في العاصمة مونروفيا، يطالعونها عشية العام الجديد، لمعرفة النتائج النهائية، لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التي فاز فيها لاعب كرة القدم السابق جورج وايا.

  • قطيع من الأبقار AFP

    صورة لقطيع صغير من الأبقار، يسترخي على رمال جزيرة زنجبار التنزانية.

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