افريقيا في أسبوع

من الجيد أن تجد صحيفة "ديلي توك" الليبيرية لا تزال تصدر على سبورة، باستخدام الطباشير، وفي الصورة مواطنون في العاصمة مونروفيا، يطالعونها عشية العام الجديد، لمعرفة النتائج النهائية، لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التي فاز فيها لاعب كرة القدم السابق جورج وايا.