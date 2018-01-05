مصدر الصورة AFP Image caption اتهمت الحكومة الإيرانية الولايات المتحدة بتأجيج الفتنة

خرج عشرات الآلاف من مؤيدي الحكومة الإيرانية في مسيرات في أنحاء مختلفة من إيران، الجمعة، مرديين شعارات مؤيدة للحكومة وتتهم الولايات المتحدة بتأجيج التوتر في البلاد.

ودعا رجل الدين أحمد خاتمي في خطبة صلاة الجمعة الحكومة للضرب بيد من حديد على "مثيري الفتن"، وطالب بالرأفة مع "الضالين من أبناء الشعب".

وطالب خاتمي الحكومة بالاهتمام أكثر بأوضاع الناس الاقتصادية.

وكانت الاحتجاجات المناهضة للحكومة قد اندلعت في 28 ديسمبر/كانون الأول ، وأدت إلى مقتل 21 شخصا واعتقال المئات.

وامتدت الاحتجاجات لتشمل 80 مدينة وبلدة في أنحاء إيران، وشارك فيها شباب يعبرون عن غضبهم بسبب البطالة والفساد وتوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

ولم تقدم الحكومة أي أدلة على تدخل أمريكي مباشر في الاحتجاجات.

وقال مواطنون لوكالة أنباء رويترز إن موجة الاحتجاجات بدأت بالانحسار يوم الخميس، بعد أن كثفت السلطات حملاتها القمعية.

جلسة طارئة في مجلس الأمن

على صعيد آخر، طلبت الولايات المتحدة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في إيران.

وقال دبلوماسيون إن روسيا ليست مقتنعة بضرورة عقد الجلسة، لأنها تعتبر الأمر شأنا داخليا إيرانيا لا ينبغي التدخل به.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن روسيا قد تلجأ لإجراء تصويت في مجلس الأمن قبل الجلسة على إدراج الاحتجاجات في إيران على جدول الأعمال.

وستطلب إدراج أي قضية في جدول الأعمال موافقة 9 من 15 عضوا في المجلس.

وقالت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة "هذه قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان، كما أنها تمس السلم العالمي".

وأضافت "سيكون هناك مدلول لمحاولة أي دولة إعاقة عقد هذه الجلسة، كما تحاول الحكومة الإيرانية إعاقة حصول شعبها على حريته".