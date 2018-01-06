العثور على "أغلى قنينة فودكا في العالم" فارغة بعد أيام من سرقتها

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عثرت الشرطة الدنماركية على قنينة الفودكا، التي يعتقد أنها الأغلى في العالم، فارغة في موقع للبناء.

وسرقت القنينة، التي تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليون دولار، منذ أيام من حانة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقد صنعت القنينة من الذهب والفضة ورصع غطاؤها بالألماس. وكانت معارة إلى الحانة التي تعرض مجموعة من أندر قناني الفودكا.

وأظهرت صور كاميرات المراقبة أحد المتسللين أثناء سرقته للقنينة وفراره من الحانة.

وعثر على القنينة سليمة ولكنها فارغة في موقع للبناء في المدينة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الشرطة في كوبنهاغن، رياض توبه، قوله "لا نعرف ما هو مصير الفودكا، وجدنا القنينة فارغة".

وقال مالك الحانة بريان إنغبرغ إن قيمة القنينة لم تتأثر.

وأضاف، في تصريحات لصحيفة اكسترا بلاديت الدنماركية "للأسف القنينة فارغة، عثر عليها أحد العمال في موقع البناء".

وأوضح إنبرغ أنه "سيملأ القنينة بنفس نوع الفودكا فما زال لديه المزيد من هذا النوع".

وقال انغبرغ، صاحب حانة "كافيه 33"، لمحطة تلفزيون محلية إنه استعار قنينة الفودكا من شركة دارتز موتور التي مقرها في لاتفيا.

وأضاف "ظلت جزءً من مجموعتي لمدة ستة أشهر".

وتقول شركة "روسو- بالتيك" لصناعة السيارات الفخمة إن قنينة الفودكا تلك صنعت بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس مصنعها.

وزينت واجهة القنينة بالجلد وعليه نسخة من العلامة التي توضع على المبرد "الراديتر" في السيارات التي تصنعها الشركة.

أما غطاؤها فله شكل النسر الامبراطوري الروسي وقد رصع بالألماس.

وقال إنغبرغ أن القنينة عُرضت في إحدى حلقات المسلسل التلفزيوني الأمريكي "هاوس أوف كاردس" بوصفها هدية من الرئيس الروسي إلى نظيره الأمريكي.