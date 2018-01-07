مصدر الصورة AllSport/Getty Images Image caption أستراليون يستمتعون بسخونة الجو

بلغت درجة الحرارة في مدينة سيدني بأستراليا 47.3 مئوية مسجلة أحر يوم في البلاد منذ 79 عاما.

وعانى السكان في بلدة بينرث غربي سيدني من وطأة ارتفاع درجة الحرارة.

وصدرت عن السلطات المختصة تحذيرات من اندلاع النيران في عدة أماكن في منطقة سيدني الكبرى، كما حظرت السلطات إضرام النيران في المدينة.

وانخفضت درجة الحرارة قليلا ما يوم الأحد بعدما بلغت 47.8 مئوية.

وعانى لاعبو فريق الكريكت الانجليزي من ارتفاع درجة حرارة قياسية خلال مباراتهم في أستراليا.

مصدر الصورة EPA Image caption مقياس درجة الحرارة

كما اضطر لاعبو التنس الذين يشاركون في بطولة أستراليا الدولية إلى ترك حلبة السباق بعدما فاقت درجة الحرارة 40 درجة مئوية.

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وقالت كريستينا ملادينوفيك، لاعبة التنس الفرنسية في تغريدة "بلغت درجة الحرارة 43 وربما بلغت 50 درجة مئوية في الملعب عندما بدأت المقابلة. أعتذر للمشجعين. أعتقد أن هذه أول مرة في مشواري المهني الذي اضطر فيه إلى ترك حلبة السباق".

وقال الصحفي جايمي باندرام في تغريدة "ارتفاع درجة الحرارة منعت المصورين من القيام بعملهم".

وحظرت السلطات من استخدام النيران في منطقة سيدني الكبرى لتقليل مخاطر انتشار النيران التي تكثر خلال فصل الصيف القائظ.

واندلعت النيران يوم السبت، وأتت الحرائق على عدد من المنازل في ولاية فيكتوريا وولاية سوث أستراليا.

وسجلت أستراليا أكثر من 200 رقم قياسي في الطقس في عموم أستراليا ما بين ديسمبر/ كانون الأول 2016 وفبراير/شباط 2017 بحيث ارتفعت درجات الحرارة واندلعت النيران في الغابات وشهدت بعض المناطق فياضانات خلال موسم الصيف.

وحذر خبراء من أن درجات الحرارة في البر والبحر ستتأثر بسبب التغير المناخي بحيث تقود إلى ظروف جوية أكثر حدة.