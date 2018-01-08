صور من أنحاء العالم

  • 8 يناير/ كانون الثاني 2018

اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور الإخبارية، التي التقطت حول العالم خلال الأيام الماضية.

  • شخص يقفز من فوق جسر إلى نهر MASSIMO PERCOSSI/ EPA

    الغطاس "ماركو فوا" يقفز من على ارتفاع 15 مترا، من فوق جسر كافور إلى نهر التيبر، احتفالا بالعام الميلادي الجديد، في العاصمة الإيطالية روما.

  • أشخاص يحتفلون بالعام الجديد Kyodo / REUTERS

    الألعاب النارية تنفجر فوق نهر تايدونغ، خلال احتفالات العام الجديد، بينما يقف زائرون لالتقاط صورة، أمام نحت من الثلج لصاروخ باليستي عابر للقارات، في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.

  • رجل يرسم على وجهه Sivaram V / Reuters

    احتفالا ببدء العام الجديد، رجل يستعد لأداء عرض فني، في مهرجان كوتشين في ولاية كيرالا جنوبي الهند.

  • مستحمون يركضون في المياه المتجمدة Stefanie Keith/ Reuters

    مستحمون يركضون في مياه المحيط الأطلنطي المتجمدة، في نادي الدب القطبي بجزيرة كوني التابعة لمدينة نيويورك، في يوم الغطس احتفالا ببدء العام الميلادي الجديد.

  • تلاميذ مدارس يمارسون اليوغا Amit Dave/ Reuters

    تلاميذ بالمدارس يحضرون حصة لرياضة اليوغا، خلال اليوم الأخير من مخيم امتد لأسبوع، في مدينة أحمد أباد في الهند.

  • أشخاص يحملون براميل صغيرة مشتعلة Nigel Roddis / EPA

    عشية العام الجديد في بلدة أليندل في انجلترا، اعتاد القرويون على حمل براميل صغيرة مشتعلة من القار فوق رؤوسهم. وتمشي مسيرة الأشخاص الـ 45 الذين يحملون البراميل، ويسمون بالمتنكرين، عبر البلدة، وتستخدم براميل شراب الويسكي في إشعال النار في العراء في منتصف الليل في وسط البلدة، بينما يصيح المتفرجون والمشاركون "اللعنة على من يلقي في النهاية"، في إشارة إلى تسابق المشاركين على إلقاء ما فوق رؤوسهم من براميل مشتعلة.

  • شلاشلات نياغرا GEOFF ROBINS/ AFP

    الثلج يغطي الصخور في نقطة ارتكاز شلالات نياغرا، في أونتاريو، على الرغم من أن المياه لا تزال غير متجمدة. وكانت آخر مرة تجمدت فيها مياه تلك الشلاشلات تماما في يناير/ كانون الثاني من عام 2014، حينما وصلت درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية تحت الصفر.

  • عين لندن Victoria Jones/ PA

    في وسط لندن، أضاءت الألعاب النارية السماء فوق عين لندن، من أجل تسليط الضوء على لحظة بدء العام الجديد وسط ضجة مفاجئة.

  • شخص يركب الأمواج PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

    راكب الأمواج البرازيلي لوكاس تشومبو يركب موجة، خلال أول دورة في عام 2018، في برايا دو نورت في نازار بدولة البرتغال.

  • سيارات محترقة Merseyside Fire and Rescue Service

    التهمت نيران ضخمة مرآبا للسيارات في ليفربول، ودمرت نحو 1300 سيارة. وكانت ساحة إيكو المجاورة تستضيف مهرجان ليفربول الدولي للخيول في ذلك التوقيت، ما تسبب في تقطع السبل بمئات الأشخاص طيلة ليلة رأس السنة بسبب النيران.

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