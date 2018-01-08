صور من أنحاء العالم
اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور الإخبارية، التي التقطت حول العالم خلال الأيام الماضية.
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MASSIMO PERCOSSI/ EPA
الغطاس "ماركو فوا" يقفز من على ارتفاع 15 مترا، من فوق جسر كافور إلى نهر التيبر، احتفالا بالعام الميلادي الجديد، في العاصمة الإيطالية روما.
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Kyodo / REUTERS
الألعاب النارية تنفجر فوق نهر تايدونغ، خلال احتفالات العام الجديد، بينما يقف زائرون لالتقاط صورة، أمام نحت من الثلج لصاروخ باليستي عابر للقارات، في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.
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Sivaram V / Reuters
احتفالا ببدء العام الجديد، رجل يستعد لأداء عرض فني، في مهرجان كوتشين في ولاية كيرالا جنوبي الهند.
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Stefanie Keith/ Reuters
مستحمون يركضون في مياه المحيط الأطلنطي المتجمدة، في نادي الدب القطبي بجزيرة كوني التابعة لمدينة نيويورك، في يوم الغطس احتفالا ببدء العام الميلادي الجديد.
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Amit Dave/ Reuters
تلاميذ بالمدارس يحضرون حصة لرياضة اليوغا، خلال اليوم الأخير من مخيم امتد لأسبوع، في مدينة أحمد أباد في الهند.
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Nigel Roddis / EPA
عشية العام الجديد في بلدة أليندل في انجلترا، اعتاد القرويون على حمل براميل صغيرة مشتعلة من القار فوق رؤوسهم. وتمشي مسيرة الأشخاص الـ 45 الذين يحملون البراميل، ويسمون بالمتنكرين، عبر البلدة، وتستخدم براميل شراب الويسكي في إشعال النار في العراء في منتصف الليل في وسط البلدة، بينما يصيح المتفرجون والمشاركون "اللعنة على من يلقي في النهاية"، في إشارة إلى تسابق المشاركين على إلقاء ما فوق رؤوسهم من براميل مشتعلة.
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GEOFF ROBINS/ AFP
الثلج يغطي الصخور في نقطة ارتكاز شلالات نياغرا، في أونتاريو، على الرغم من أن المياه لا تزال غير متجمدة. وكانت آخر مرة تجمدت فيها مياه تلك الشلاشلات تماما في يناير/ كانون الثاني من عام 2014، حينما وصلت درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية تحت الصفر.
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Victoria Jones/ PA
في وسط لندن، أضاءت الألعاب النارية السماء فوق عين لندن، من أجل تسليط الضوء على لحظة بدء العام الجديد وسط ضجة مفاجئة.
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PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
راكب الأمواج البرازيلي لوكاس تشومبو يركب موجة، خلال أول دورة في عام 2018، في برايا دو نورت في نازار بدولة البرتغال.
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Merseyside Fire and Rescue Service
التهمت نيران ضخمة مرآبا للسيارات في ليفربول، ودمرت نحو 1300 سيارة. وكانت ساحة إيكو المجاورة تستضيف مهرجان ليفربول الدولي للخيول في ذلك التوقيت، ما تسبب في تقطع السبل بمئات الأشخاص طيلة ليلة رأس السنة بسبب النيران.
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