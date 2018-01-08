صور من أنحاء العالم

عشية العام الجديد في بلدة أليندل في انجلترا، اعتاد القرويون على حمل براميل صغيرة مشتعلة من القار فوق رؤوسهم. وتمشي مسيرة الأشخاص الـ 45 الذين يحملون البراميل، ويسمون بالمتنكرين، عبر البلدة، وتستخدم براميل شراب الويسكي في إشعال النار في العراء في منتصف الليل في وسط البلدة، بينما يصيح المتفرجون والمشاركون "اللعنة على من يلقي في النهاية"، في إشارة إلى تسابق المشاركين على إلقاء ما فوق رؤوسهم من براميل مشتعلة.