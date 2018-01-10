انهيارات طينية تسبب فوضى في كاليفورنيا
تكافح المنطقة الجنوبية من ولاية كاليفورنيا الأمريكية لاحتواء الآثار الناجمة عن انهيارات طينية وفيضانات.
-
EPA
تسببت أول أمطار تهطل في المنطقة منذ أشهر فى حدوث انهيارات طينية وفيضانات عندما سقطت على أراض كانت قد شهدت حرائق غابات هائلة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
-
EPA
وفى بعض الأماكن كان الطين شديد العمق. وقالت الشرطة إن المشهد "يشبه ساحة معركة من الحرب العالمية الأولى".
-
EPA
قتل 13 شخصا على الأقل وجرى إنقاذ العشرات، فيما نُقل نحو 163 شخصا إلى المستشفيات.
-
EPA
أغلق أكثر من 30 ميلا (48 كيلومترا) من الطريق الساحلي الرئيسي، وتعذّر الوصول إلى العديد من المناطق.
-
EPA
تشير تقارير إلى أن 300 شخص حوصروا في حي بشرق مدينة سانتا باربارا، حيث يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين.
-
EPA
اضطر الآلاف لمغادرة منازلهم، والعديد منهم للمرة الثانية خلال شهرين بعد حرائق الغابات. وقد تهدمت بعض المنازل.
-
EPA
تأتي هذه الانهيارات الطينية بعد عام شهد تكاليف قياسية للكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ في الولايات المتحدة بلغت 306 مليارات دولار.
معرض الصور
نجوم السينما يرتدون الأسود في حفل غولدن غلوب
- 8 يناير/ كانون الثاني 2018
صور من أنحاء العالم
- 8 يناير/ كانون الثاني 2018
افريقيا في أسبوع
- 6 يناير/ كانون الثاني 2018