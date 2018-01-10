انهيارات طينية تسبب فوضى في كاليفورنيا

  • 10 يناير/ كانون الثاني 2018

تكافح المنطقة الجنوبية من ولاية كاليفورنيا الأمريكية لاحتواء الآثار الناجمة عن انهيارات طينية وفيضانات.

  • بالصور: انهيارات طينية تسبب فوضى بولاية كاليفورنيا الأمريكية EPA

    تسببت أول أمطار تهطل في المنطقة منذ أشهر فى حدوث انهيارات طينية وفيضانات عندما سقطت على أراض كانت قد شهدت حرائق غابات هائلة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

  • بالصور: انهيارات طينية تسبب فوضى بولاية كاليفورنيا الأمريكية EPA

    وفى بعض الأماكن كان الطين شديد العمق. وقالت الشرطة إن المشهد "يشبه ساحة معركة من الحرب العالمية الأولى".

  • بالصور: انهيارات طينية تسبب فوضى بولاية كاليفورنيا الأمريكية EPA

    قتل 13 شخصا على الأقل وجرى إنقاذ العشرات، فيما نُقل نحو 163 شخصا إلى المستشفيات.

  • بالصور: انهيارات طينية تسبب فوضى بولاية كاليفورنيا الأمريكية EPA

    أغلق أكثر من 30 ميلا (48 كيلومترا) من الطريق الساحلي الرئيسي، وتعذّر الوصول إلى العديد من المناطق.

  • بالصور: انهيارات طينية تسبب فوضى بولاية كاليفورنيا الأمريكية EPA

    تشير تقارير إلى أن 300 شخص حوصروا في حي بشرق مدينة سانتا باربارا، حيث يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين.

  • بالصور: انهيارات طينية تسبب فوضى بولاية كاليفورنيا الأمريكية EPA

    اضطر الآلاف لمغادرة منازلهم، والعديد منهم للمرة الثانية خلال شهرين بعد حرائق الغابات. وقد تهدمت بعض المنازل.

  • بالصور: انهيارات طينية تسبب فوضى بولاية كاليفورنيا الأمريكية EPA

    تأتي هذه الانهيارات الطينية بعد عام شهد تكاليف قياسية للكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ في الولايات المتحدة بلغت 306 مليارات دولار.

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