ترامب يستبعد لقاء المحقق مولر بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من "غير المحتمل" أن يلتقي روبرت مولر، المسؤول عن التحقيق بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وجدد ترامب نفيه وجود أي تواطؤ، وأضاف: "سأرى ماذا سيحدث".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أن محاميي ترامب أجروا مباحثات مع محققي مولر لتحديد موعد اللقاء.

ولطالما نفى ترامب تواطؤ حملته مع روسيا للتغلب على منافسته في الانتخابات الرئاسية السابقة، هيلاري كلينتون.

وقال ترامب لصحفيين الأربعاء: "عندما لا يكون هناك أي تواطؤ، ولم يثبت تآمر أي شخص على أي مستوى، فيبدو أنه من غير المرجح أن تكون لديك مقابلة".

مصدر الصورة EPA Image caption نائب المدعي العام الأمريكي هو مَنْ عين روبرت مولر

وتعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية بأن روسيا حاولت التأثير على مجرى الانتخابات لصالح ترامب. وعُين مستشار خاص، وهو روبرت مولر، للتحقيق في المزاعم ذات الصلة. ونفت كل من روسيا والرئيس الأمريكي، هذه الاتهامات.

ويحقق مولر في:

محاولات الحكومة الروسية المزعومة للتدخل في الانتخابات؛

أي صلات أو تعاون بين روسيا وأفراد على علاقة بحملة ترامب الانتخابية؛

أي مسائل أخرى قد تظهر خلال سير التحقيقات.

ما الذي ثبت حتى الآن؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption نجل ترامب يقول إن المعلومات التي حصل عليها من المحامية الروسية غير مفيدة

تبين أن أعضاء كبار في فريق ترامب، من بينهم نجله، دونالد الابن، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، قابلوا مسؤولين روس أو وسطاء مزعومين، وأن بعض هذه الاجتماعات لم يُكشف عنها في البداية.

وأدين فلين بعد اعترافه بالإدلاء بشهادات مختلقة أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الاجتماعات مع السفير الروسي في إطار اتفاق إقرار بالذنب لتخفيف العقوبة.

كما اعترف المستشار السابق في حملة ترامب الانتخابية، جورج بابادوبولوس، بالكذب أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الاجتماع مع وسطاء روس.

وفي أكتوبر/ تشرين أول، اتُهِم كل من المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت، وشريكه التجاري، ريك غيتس، بالتآمر لتضليل الولايات المتحدة في صفقات مع أوكرانيا. ونفى الاثنان الاتهامات، التي تمحورت حول العلاقات مع الرئيس الأوكراني السابق الذي كانت تربطه علاقات وثيقه مع روسيا.

ولم تطلب هيئة التحقيق حتى الآن مقابلة الرئيس الأمريكي، لكن وسائل إعلام أمريكية قالت في وقت مبكر من الأسبوع الحالي إن مولر أبلغ محاميي الرئيس الأمريكي بعزمه طلب مقابلة معه. وذكرت شبكة "إن بي سي" الإخبارية أن محاميي ترامب يفكرون في يكون رد الرئيس مكتوبا.