لأول مرة منذ 60 عاما.. سريلانكا تسمح للنساء بشراء مشروبات كحولية

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قررت السلطات في سريلانكا السماح للنساء اللاتي تجاوزن الـ18 عاما بشراء المشروبات الكحولية لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما.

وقالت الحكومة إنها أجرت تعديلا على قانون يعود للعام 1955 والذي اتفق على أنه تمييزي ضد المرأة.

كما يشمل هذا التعديل - الذي أعلن عنه يوم الأربعاء - السماح للنساء العمل في أماكن بيع الكحول دون الحاجة للحصول على إذن مسبق.

وبحكم العادات والتقاليد، تفضل غالبية النساء في سريلانكا عدم شرب الكحوليات، حيث يعتبرنه مخالفا لعاداتهن المجتمعية.

غير أن رئيس سريلانكا، مايتريبالا سيريسينا، الذي يدير حملة لمكافحة الكحوليات في البلاد، قال عام 2016 إن استهلاك الكحول بين النساء في البلاد قد ازداد "على نحو كبير" في السنوات الأخيرة.

ورحبت كثير من النساء السريلانكيات بهذا التغيير رغم أن القانون السابق لم يكن دائما مطبقا على نحو دقيق، ولجأت كثيرات إلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لشكر الحكومة على قرارها الذي أعلن عنه وزير المالية.

وبموجب القانون الجديد، لن تحتاج المرأة بعد الآن إلى موافقة من قبل مفوض الضرائب الحكومي إن أرادت العمل في مكان يبيع المشروبات الكحولية أو شربها "في مبان مرخصة" بما في ذلك المطاعم.

وعلى الرغم من الترحيب بهذه الخطوة، يرى البعض أنها قد تؤدي إلى زيادة عدد النساء اللواتي يدمن شرب الكحوليات.