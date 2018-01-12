التلميذات في غانا يمنعن من عبور نهر الأشانتي خلال فترة الطمث أو أيام الثلاثاء

مصدر الصورة Science Photo Library Image caption منع التلميذات من عبور النهر أثناء الطمث يحرمهن من التعليم

فرض حظر على تلميذات المدارس في منطقة أشانتي في غانا من عبور نهر محلي في فترة الحيض وأيام الثلاثاء.

وقد أثار هذا الحظر، الذي يعتقد أن سكان المنطقة نفذوه استجابة لأوامر إله نهر أوفين المحلي في منطقة أشانتي، حالة غضب بين الناشطين لحماية الأطفال، خاصة وأن الفتيات يتوجب عليهن عبور النهر للوصول إلى المدرسة.

وهذا يعني أن الفتيات في منطقة دنكييرا الشرقية العليا، في المنطقة الوسطى بالبلاد، قد يحرمن من استكمال التعليم.

وتبذل غانا جهودا كبيرة حاليا للإبقاء على التلميذات في المدارس خلال فترات الطمث الشهرية.

وتقدر اليونسكو، منظمة العلوم والتربية التابعة للأمم المتحدة، أن واحدة من بين كل 10 فتيات في المنطقة لا تذهب إلى المدرسة لأنها تكون حائض، ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن 11.5 مليون امرأة في غانا لا تجد مرافق الصحة العامة والنظافة اللازمة.

وقالت سفيرة العادات الصحية لدى اليونيسف شيميما مسلم الحسن، لبى بى سى إن التوجيه المطبق على جزء من نهر أوفين انتهك حق الفتيات فى التعليم.

وأضافت ساخرة :"يبدو أن الآلهة هي حقا قوية أليست كذلك؟" .

وتابعت "أحيانا اعتقد أننا بحاجة إلى المطالبة بنوع من المساءلة لهذه الآلهة، التي تواصل منع حدوث الكثير من الأمور، لمعرفة كيف استخدموا القوة الهائلة التي قدمناها لهم".

وذكرت بي بي سي بيدجين أن وزير المنطقة الوسطى كوامينا دنكان أعطى مؤشرا على أنه سينسق مع الوزير الإقليمي لأشانتي لإيجاد حل.

ويمثل نهر أوفين حدا فاصلا بين أشانتي والمنطقة الوسطى. ويوجد في كل ثقافة عادات وتقاليد خاصة بالنساء في فترة الطمث.

وفي مدغشقر، يطلب من بعض الإناث عدم الاغتسال خلال الطمث، وفي نيبال، تضطر بعض النساء إلى النوم في أكواخ بعيدا عن بقية أفراد الأسرة.