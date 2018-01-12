أفريقيا في أسبوع: ثلوج في الجزائر وأزمة خبز بالسودان

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بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس يقود المصلين، السبت، في قداس عشية الاحتفال بأعياد الميلاد. وبخلاف المسيحيين الذين يحتفلون بأعياد الميلاد يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، يحتفل الأقباط في مصر بأعياد الميلاد يوم 7 يناير/كانون الثاني.