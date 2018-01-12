أفريقيا في أسبوع: ثلوج في الجزائر وأزمة خبز بالسودان

  • 12 يناير/ كانون الثاني 2018

مجموعة مختارة من أفضل الصور في القارة الأفريقية خلال الأسبوع الماضي، ومن أبرزها احتفالات أعياد الميلاد في مصر وأزمة الخبز في السودان وثلوج الجزائر.

مصدر الصورة AFP
Image caption رجل سوداني يغادر مخبزا وهو محمل بحقيبة مملوءة بقطع الخبز في العاصمة السودانية، الخرطوم، يوم الجمعة. وقد نظمت مظاهرات في السودان احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبر.
مصدر الصورة AFP
Image caption أسعار الخبز في السودان شهدت ارتفاعا كبيرا بلغ الضعفين بعدما ألغت الحكومة الدعم الذي كانت تخصصه للدقيق.
مصدر الصورة Reuters
Image caption أحصنة رُصِدت في غابة يشوبها الضباب بالقرب من أطلال أغريقية ورومانية بمدينة شحات في ليبيا يوم الجمعة.
مصدر الصورة Reuters
Image caption رجل جزائري يقف فوق منحدر تغطيه الثلوج في عين الصفراء بالجزائر. وهذه المرة الثانية في غضون ثلاثة سنوات التي تسقط فيها الثلوج في الصحراء الجزائرية.
مصدر الصورة AFP
Image caption متسوق يستعرض، الأربعاء، مجموعة من الأحذية المصنوعة في الصين والمعروضة للبيع في العاصمة الكينية نيروبي.
مصدر الصورة AFP
Image caption مغربي يمشي منفردا، الاثنين، قرب شاطئ العاصمة الرباط إثر عاصفة صاحبها طقس بارد في مختلف أنحاء المغرب خلال الأيام القليلة الماضية.
مصدر الصورة AFP
Image caption بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس يقود المصلين، السبت، في قداس عشية الاحتفال بأعياد الميلاد. وبخلاف المسيحيين الذين يحتفلون بأعياد الميلاد يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، يحتفل الأقباط في مصر بأعياد الميلاد يوم 7 يناير/كانون الثاني.
مصدر الصورة AFP
Image caption نشطاء في مجال المحافظة على البيئة بمناسبة اليوم الوطني لسلاحف البحر في بنين.
مصدر الصورة Reuters
Image caption حجاج إثيوبيون يغادرون إحدى الكنائس بعدما أدوا صلاة الصبح.
مصدر الصورة AFP
Image caption صياد صومالي يحمل، الجمعة، سمكة قرش أبو مطرقة اصطادها قبل أن يتوجه إلى سوق السمك قرب ميناء في العاصمة مقديشيو.
مصدر الصورة AFP
Image caption فتاة تمشي يوم الجمعة قرب بقايا منازل دمرت بسبب انهيار طيني في حي فقير بالكونغو الديمقراطية. وتعتبر الفيضانات خطرا كبيرا يتهدد السكان في العاصمة كينشاسا لأن العديد من المنازل شيدت فوق سفوح التلال حيث تنعدم وسائل الصرف الصحي، الأمر الذي يجعلها عرضة لفياضانات مفاجئة.

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