طبيب البيت الأبيض يؤكد أن صحة ترامب ممتازة

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أكد طبيب البيت الأبيض أن صحة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ممتازة وذلك بعد إجراءهأول فحص طبي شامل بعد مرور أول عام له في منصبه الرئاسي.

وقال روي جاكسون إن الفحوصات الطبية التي اجريت الجمعة واستمرت نحو 3 ساعات بواسطة أطباء في الجيش الامريكي أوضحت أن الرئيس يتمتع بصحة "ممتازة بشكل استثنائي".

وقال جاكسون إنه سيقدم المزيد من التفاصيل للصحفيين الثلاثاء.

ولم تتضمن الفحوصات أي اختبارات نفسية أو عقلية للرئيس خاصة بعد الكتاب المثير للجدل والذي صدر مؤخرا ويتضمن قدحا في صحة ترامب النفسية والعقلية.

وحسب مايكل ووفل مؤلف كتاب "النار والغضب"، فإن كل مساعدي الرئيس يرون انه كالطفل يريد تحقيق رغباته بشكل فوري ومباشر.

من جانبه، قال ترامب إن الكتاب مليء بالكذب والخداع كما أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون نفى أن تكون صحة الرئيس العقلية متدهورة.

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وكان طبيب ترامب الخاص قد أعلن خلال حملته الانتخابية أن في حال انتخابه سيكون أكثر الرؤوساء الامريكيين تمتعا بالصحة حال فوزه بالمنصب.

وأجرى ترامب الاختبارات الطبية في مركز والتر ريد في ميريلاند وكان بين الفريق الطبي روي جاكسون الذي يشغل منصب طبيب الرئيس الأمريكي.

وشغل الضابط السابق في مشاة البحرية الأمريكية نفس المنصب إبان فترة تولي الرئيس السابق باراك اوباما.

ويتعجب الأطباء من تمتع الرئيس ترامب الذي يتناول كميات كبيرة من الطعام السريع ولايمارس الرياضة إلا قليلا بهذه الصحة التي أعلن عنها رغم أنه يبلغ من العمر 71 عاما ويعاني من زيادة الوزن.

ويؤكد كتاب صدر مؤخرا في الولايت المتحدة ان ترامب كان يحظى بدعم 4 مجموعات غذاء على وسائل التواصل الاجتماعي وهي ماكدونالدز والدجاج المقلي وبتزا ودايت كوك.

ويوضح بعض المقربين من ترامب أنه استفاد كثيرا من عدم شرب الكحول أو التدخين.