مختارات من صور أخبار العالم خلال أسبوع
اختياراتنا لمجموعة من الصور التي ارتبطت بأحداث وأخبار هامة من جميع أنحاء العالم، على مدار الأسبوع الماضي.
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LUCY NICHOLSON/ REUTERS
نجمات هوليوود لورا ديرن ونيكول كيدمان وزوي كرافيتز وريس ويثرسبون وشايلين وودلي، يتسلمن جوائز غولدن غلوب عن مسلسل أكاذيب كبيرة صغيرة Big Little Lies. وارتدت غالبية الممثلات المشاركات في الحفل ملابس سوداء للتعبير عن رفضهن لفضائح التحرش وسوء السلوك الجنسي التي ظهرت مؤخرا في هوليوود وللمطالبة بالمساواة مع الرجال.
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XINHUA/REX/SHUTTERSTOCK
تشهد منطقة منغوليا الداخلية مهرجانا سنويا محليا للجمال يشهد العديد من الفاعليات منها سباق للجمال ومسابقة لاختيار أجملها. وشارك في المهرجان هذا العام أكثر من 200 جمل وناقة من مختلف أنحاء البلاد، وحرصت هذه الفتاة على التقاط صورة بجوار جملها المشارك في المهرجان.
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ADNAN ABIDI/ REUTERS
مجندات هنديات في قوات حرس الحدود الهندية يتدربن على مهارات الركوب الجماعي للدراجات النارية في صباح بارد بالعاصمة نيودلهي، وذلك أثناء التدريب على المشاركة في عرض عسكري احتفالا بيوم الجمهورية.
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THE DUCHESS OF CAMBRIDGE
دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام، التقطت هذه الصورة لطفلتها الأميرة تشارلوت، جالسة على سلم قصر كينسنغتون احتفالا باليوم الأولى لذهابها إلى حضانة كينسنغتون في العاصمة لندن.
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ABDULMONAM EASSA/ AFP
شقيقتان سوريتان تركضان عبر حطام منزلهما في محاولة لاحتضان بعضهما البعض، بعد أن نجيا من غارة جوية دمرت المنزل بالكامل في بلدة حمورية، الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والتي يحاصرها الجيش السوري، في ريف دمشق. وتسببت الغارات الجوية والقصف المدفعي في قتل عشرات المدنيين.
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HOLGER HOLLEMANN/ AFP
سمكة الراي اللاسع العملاقة تخضع للقياس والفحص في عملية الجرد السنوية التي تجرى لحوض سمك الحياة البحرية الموجود في هانوفر، شمالي ألمانيا.
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TIKSA NEGERI/ REUTERS
حجاج إثيوبيون من المسيحيين الأرثوذكس يشاركون في احتفالات عشية الكريسماس (ميلاد السيد المسيح) في كنيسة بيت مريم بمدينة لاليبيلا. المسيحيون الأرثوذكس يحتلفون بالكريسماس في 7 يناير/ كانون ثاني من كل عام بحسب التقويم الجولياني القديم.
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KIRSTY O'CONNOR/ PA
احتفل البريطانيون بالذكرى الثانية لوفاة مغني الروك روبرت بوي، وأمام رسم كبير لصورة بوي على جدار في بريكستون، محل ميلاده في لندن، وضعت سيدة زهرة على نصب تذكاري له.
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CLODAGH KILCOYNE/ REUTERS
دراج يشق طريقه وسط الضباب الكثيف في مدينة دبلن الأيرلندية. وأدت الأحوال الجوية السيئة والضباب الكثيف إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية في البلاد.
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KIM HONG-JI/ REUTERS
تحتفل كوريا الجنوبية كل عام بمهرجان سانشيونيو لصيد السمك في الثلوج من نهر هواشيون المتجمد، بالقرب من المنطقة العازلة بينها وبين كوريا الشمالية. ونجح هذا الطفل في الإمساك بسمكة سلمون الجبل ووضعها في فمه تعبيرا عن فرحته بها.
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VICTORIA JONES/ PA
تقيم بريطانيا سنويا معرضا لقوارب الإبحار يشهد إقبالا كثيفا من محبي هذه الرياضة. وفي الصورة يلمع عامل بشركة كورنيش كرابر لصناعة قوارب الإبحار ويجهز بعض القوارب المشاركة في المعرض بضاخية دوكلاندز، شرقي لندن.
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