مختارات من صور أخبار العالم خلال أسبوع

شقيقتان سوريتان تركضان عبر حطام منزلهما في محاولة لاحتضان بعضهما البعض، بعد أن نجيا من غارة جوية دمرت المنزل بالكامل في بلدة حمورية، الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والتي يحاصرها الجيش السوري، في ريف دمشق. وتسببت الغارات الجوية والقصف المدفعي في قتل عشرات المدنيين.