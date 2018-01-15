مصدر الصورة Reuters Image caption جرى إخلاء المنطقة وتطويقها من قبل الشرطة

انهار سقف الطابق الثاني فى مبنى بورصة جاكرتا، ما أدى إلى إصابة العشرات، حسب تقارير.

وتظهر صور جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أجزاء من السقف والأثاث المحطم في بهو المبنى بالعاصمة الإندونيسية، وسط سحب من الغبار الكثيف.

وقالت الشرطة إن انهيار السقف مجرد حادث وليس ناجما عن انفجار.

وجرى إخلاء المنطقة وتطويقها من قبل الشرطة.

وذكرت الشرطة أن 72 شخصا أصيبوا ويُعالجون فى ثلاثة مستشفيات مختلفة فى جاكرتا.

وقال موظف بالبنك الدولى فى جاكرتا، ومقره في المبنى نفسه لبى بى سى، إن سقف المكان الذي كان فيه انهار.

وأضاف أنه وأعضاء فريقه كانوا من بين الذين جرى إجلاؤهم.

مصدر الصورة Reuters Image caption مصابون خارج المبنى

وقال المتحدث باسم الشرطة، أرغو يوونو، لوسائل إعلام محلية إن بعض الضحايا، الذين أصيبوا بجروح فى أيدىهم وأقدامهم، قد نقلوا إلى مستشفيات قريبة.

وأضاف في تصريحات لمحطة "مترو" التليفزيونية: "ما زلنا نحقق في هذا الأمر، لكن أولوياتنا الآن هي الضحايا".

ووقع الحادث بعد الساعة 12 مساء بالتوقيت المحلى (05:00 بتوقيت غرينتش)، وفقا لما ذكره صحفي من محطة مترو كان فى المبنى.

وقد أعيد افتتاح البورصة بعد ظهر اليوم، وقال رئيس البورصة، تيتو سوليستو، إن نظام العمل "لم يتأثر".