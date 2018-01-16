الحكومة الهندية: لا تخفيضات في السفر للحجاج المسلمين بعد اليوم

مصدر الصورة AFP Image caption رئيس الحكومة الهندية نارندرا مودي، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي

أعلنت الحكومة الهندية التي يهيمن عليها حزب بهاتراتيا جاناتا الهندوسي القومي الثلاثاء أنها قررت الغاء سياسة منح تخفيضات سفر للحجاج المسلمين، وهي سياسة معمول بها منذ عدة عقود.

واتهم حزب بهاراتيا جاناتا اليميني خصومه في حزب المؤتمر الهندي - الذي اعتمد خطة مساعدة الحجاج المسلمين في خمسينيات القرن الماضي - بمحاولة كسب ود الناخبين المسلمين من خلال منحهم تسهيلات منها السفر لاداء فريضة الحج.

وقال وزير شؤون الأقليات في الحكومة الهندية مختار نقفي إن الحكومة تريد مساعدة الأقلية المسلمة التي يبلغ عددها أكثر من 175 مليون نسمة دون الخوض فيما اسماه "ترضية سياسية مبنية على أسس دينية."

وقال نقفي في معرض اعلانه عن الغاء تخفيضات السفر، "نؤمن بالتنمية بكرامة."

وقال الوزير الهندي إن المبالغ التي سيتم توفيرها من خلال الغاء التخفيضات ستخصص لتعزيز الفرص الاقتصادية والتعليمية المتاحة للمسلمين الذين يشكلون نحو 14 في المئة من سكان الهند البالغ تعدادهم حوالي 125 مليار نسمة.

يذكر أن أكثر من 100 الف مسلم هندي يتوجهون سنويا الى السعودية لأداء فريضة الحج.

وطالما قال منتقدون إنه لا ينبغي للهند - وهي بلد علماني دستوريا - أن تقدم أي تسهيلات لأي مجموعة دينية لتأدية طقوسها الخاصة بها.

وكانت المحكمة العليا في الهند أوصت في عام 2012 بضرورة التخلص من هذه التسهيلات، خصوصا وانها تخالف احد اهم تعاليم الدين الاسلامي، وهو القائل إن الحج هو فريضة "لمن استطاع اليه سبيلا".

ولكن، وفي نفس الوقت، تنفق حكومة نارندرا مودي الهندوسية اليمينية ملايين الدولارات لتسهيل زيارات الهندوس في مناسبات "كايلاش مانساروفار" و"كومب ميلا" التي يشارك فيها الملايين سنويا.

وقال الوزير نقفي إن 175 الف مسلم هندي سيشدون الرحال الى السعودية لاداء فريضة الحج هذا العام، وهو رقم قياسي.

ومن الجدير ذكره أن زعماء الأقلية المسلمة في الهند حثوا الحكومة على الغاء دعم السفر للمسلمين، قائلين إن شركة طيران "إير إنديا" التي تمتلكها الحكومة هي المستفيد الأكبر منه.