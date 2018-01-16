القبض على زوجين أمريكيين ربطا أبناءهما الـ13 بالسلاسل لسنوات

مصدر الصورة Riverside County Sheriff's Department via European Image caption لم يلاحظ الجيران شيئا عن عائلة توربين

اعتقلت شرطة ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة زوجين ربطا أبناءهما، وعددهم 13، منذ أعوام، بالسلاسل والأقفال الحديدية.

ويتهم ديفيد آلن توربين، وعمره 57 عاما، رفقة، لويز أنا توربين، وعمرها 49 عاما، بالتعذيب وتعريض الأطفال للخطر.

وعثر على الأطفال، وأعمارهم من 2 إلى 29 عاما، في بيت العائلة في بلدة بيريس، على بعد 95 كيلو مترا جنوب شرقي لوس أنجليس.

وتلقت الشرطة بلاغا من إحدى الضحايا، وعمرها 17 عاما.

وقد تمكنت الطفلة ، التي تبدو "كأنها في سن العاشرة من العمر، وتعاني من نحافة شديدة"، من الهرب والاتصال بالطوارئ من هاتف نقال عثر عليه في البيت، حسب شرطة الولاية.

ماذا وجدت الشرطة في البيت؟

وعثرت الشرطة بعد دخولها البيت على "عدد آخر من الأطفال مربوطين إلى أسرتهم بالسلاسل والأقفال الحديدية في الظلام، ورائحة كريهة تنبعث من المكان.

وكانت صدمتهم كبيرة عندما تبين لهم أن سبعة من الأبناء بالغون سنهم ما بين 18 و29 عاما.

وقالت الشرطة إن "الضحايا يبدو عليهم سوء التغذية وكثير من الوسخ". وقد نقلوا إلى المستشفيات للتكفل بحالاتهم.

ونقلت وكالة رويترز عن مدير أحد المستشفيات، واسمه مارك هوفر، قوله: "الحالات تفطر القلب، أنه أمر لا يصدق".

كيف تمكنا من إخفاء أمرهما؟

ويقول مراسل بي بي سي في بيريس: لا يوجد في شارع موير، حيث البيت رقم 160، ما يشير إلى وجود هذه المأساة البشعة. إنه بيت أنيق أمامه ثلاث سيارات. الستائر مسدلة وتظهر نجمة زينة عيد الميلاد في وسط إحدى النوافذ.

الحي نظيف والبيوت واسعة ولكنها قريبة من بعضها البعض، لذلك من الصعب أن نتصور كيف تمكن الزوجان من إخفاء هذا الأمر الفظيع.

لا أحد يعرف منذ متى يربط الزوجان أبناءهم ويحبسانهم في البيت، ولا أحد طبعا يعرف لماذا فعل ذلك.

ماذا نعرف عن العائلة؟

تفيد المعلومات المسجلة بأن الزوجين أقاما في تكساس سنوات طيلة ثم انتقلا إلى كاليفورنيا عام 2010.

أعلن الزوج توربين إفلاسه مرتين. ويعتقد أنه كان قبل إفلاسه الثاني في وظيفة جيدة، يعمل مهندسا في شركة للطيران العسكري. ولكن عدد أولاده الكبير وعدم عمل زوجته جعلته لا يقدر على الإنفاق.

ويقول والدا توربين إنهما لم يزوراه في بيته منذ أربعة أو خمسة أعوام.

مصدر الصورة DAVID-LOUISE TURPIN/FACEBOOK Image caption صورة تظهر فيها عائلة توربين في فرح وسرور

ماذا عن تعليم الأبناء؟

يقول الجد والجدة أن أحفادهما يتعلمون في البيت.

وتفيد معلومات هيئة التعليم في الولاية بأن توربين مسجل مديرا لمدرسة خاصة تعرف باسم ساندكاسل، يديرها من بيته. وقد فتحت المدرسة في مارس/ آذار 2011، ويقول موقع المدرسة أنها تضم 6 تلاميذ في مختلف المراحل.

ولا تخضع المدارس الخاصة في كاليفورنيا لرقابة هيئة التعليم الحكومية. وهي مسؤولة أمام التلاميذ وأوليائهم، ولا تتدخل الإدارة في شؤونها.

ولا يحتاج المعلمون في المدارس الخاصة بكاليفورنيا إلى الحصول على مؤهلات، لممارسة التدريس، من الدولة.

ما الذي يعرفه الجيران؟

قال أحد الجيران لوكالة رويترز إن "الزوجين توربين من الأشخاص الذين لا تعرف عنهما شيئا".

وأضاف: "لا يزوران أحدا، لا تراهما في الخارج، كل ما تراه عنهما عندما يخرجان لاقتناء أغراض".

ولكن جارة أخرت قالت لصحيفة لوس أنجليس تايمز: "كنت أجد أنهما غريبان، وكنت أتساءل لماذا لا يخرج أطفالهما للعب".