ترامب يعلن عن "الفائزين بجوائز الأخبار الكاذبة"

مصدر الصورة Reuters

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسماء من وصفهم بـ"الفائزين بجوائز الأخبار الزائفة"، متهكما على وسائل اعلام أمريكية من بينها سي ان ان ونيويورك تايمز وواشنطن بوست.

وقال ترامب إن أمريكا تحت إدارته ستعمل على الحد من انحياز وسائل الإعلام لتعود عظيمة من جديد.

لكن أعضاء بارزين في الحزب الجمهوري وجهوا انتقادات لترامب، متهمين إياه بأنه يستخدم "لغة ستالينية".

وانتقد السيناتور جيف فلاك ما وصفه باستخفاف الرئيس بالحقيقة، ووصفه لوسائل إعلام بأنها "عدو الشعب"

ودعا السناتور الجمهوري جون ماكين في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست ترامب إلى وقف هجومه على وسائل الإعلام.

ودافع ترامب في وقت سابق عن استخدامه لتويتر، إثر خلاف بشأن تعليقاته عن مذيعين في شبكة (أم. أس. أن. بي. سي).

وقال ترامب "وسائل الإعلام الكاذبة تحاول إخراسنا، ولكننا لن نسمح لها بذلك. وسائل الإعلام الكاذبة حاولت منعنا من الوصول للبيت الأبيض. ولكنني الرئيس وهم لا".

ولدى الرئيس الأمريكي أكثر من 33 مليون متابع على تويتر.