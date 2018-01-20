معالم لندن تحت الأضواء

أضواء "ذا سبيريت شابتر تو" من تصميم باتريس وارنر، وتعرض على كنيسة ويستمنستر. ويستمر المهرجان حتى يوم الأحد المقبل من الساعة 17:30 وحتى الساعة 22:30 بتوقيت غرينتش.