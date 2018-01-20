معالم لندن تحت الأضواء

  • 20 يناير/ كانون الثاني 2018

معالم لندن تبدو على غير صورتها المعتادة، بفضل مهرجان "لوميير" للأضواء. ويعرض فنانون بريطانيون وغير بريطانيين أكثر من 50 عملا فنيا ضوئيا، على بعض أبرز مباني المدينة.

  • العمل الفني "الموجة" يعرض في منطقة ساوث بانك في لندن Reuters

    العمل الفني "الموجة" يعرض في منطقة ساوث بانك في لندن، من إعداد فريق "فيرتيغو" الفني الدنماركي. وتعرض الأعمال الفنية في مناطق مختلفة في لندن.

  • امرأة تمشي داخل اللوحة الفنية "إنتر لا رانغس" PA

    امرأة تمشي داخل اللوحة الفنية "إنتر لا رانغس"، من إعداد رامي بباوي وشركة كانفا الكندية، والتي تعرض في متنزه لويس كوبيت، بمنطقة كينغز كروس.

  • اللوحة الفنية "ذا ريفليكتور" PA

    اللوحة الفنية "ذا ريفليكتور" من إعداد فريق "ستديو روسو"، وتعرض في شارع كارلتون بالقرب من ميدان بيكاديلي.

  • شخص ينظر إلى العمل الفني "سوبركيوب"، من إعداد ستيفان ماسون، خلال عرضه في سوق سانت جيمس. PA

    شخص ينظر إلى العمل الفني "سوبركيوب"، من إعداد ستيفان ماسون، خلال عرضه في سوق سانت جيمس.

  • الأضواء تعرض خارج ليستر سكوير PA

    الأضواء خارج ليستر سكوير.

  • أشخاص يلتقطون صورا لعمل فني، بمنطقة كينغز كروس شمالي لندن PA

    سيدتان تلتقطان صورا للعمل الفني "ووتر ليكت"، من إعداد دان روزغارد، وتعرض في غراناري سكوير بمنطقة كينغز كروس، شمالي لندن.

  • تمثال لضفدعة مضاء خارج أحد الفنادق في ليستر سكوير. Getty Images

    تمثال لضفدعة مضاء خارج أحد الفنادق في ليستر سكوير.

  • لوحة فنية من الضوء تعرض على كنيسة ويستمنستر Getty Images

    أضواء "ذا سبيريت شابتر تو" من تصميم باتريس وارنر، وتعرض على كنيسة ويستمنستر. ويستمر المهرجان حتى يوم الأحد المقبل من الساعة 17:30 وحتى الساعة 22:30 بتوقيت غرينتش.

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