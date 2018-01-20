معالم لندن تحت الأضواء
معالم لندن تبدو على غير صورتها المعتادة، بفضل مهرجان "لوميير" للأضواء. ويعرض فنانون بريطانيون وغير بريطانيين أكثر من 50 عملا فنيا ضوئيا، على بعض أبرز مباني المدينة.
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Reuters
العمل الفني "الموجة" يعرض في منطقة ساوث بانك في لندن، من إعداد فريق "فيرتيغو" الفني الدنماركي. وتعرض الأعمال الفنية في مناطق مختلفة في لندن.
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امرأة تمشي داخل اللوحة الفنية "إنتر لا رانغس"، من إعداد رامي بباوي وشركة كانفا الكندية، والتي تعرض في متنزه لويس كوبيت، بمنطقة كينغز كروس.
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اللوحة الفنية "ذا ريفليكتور" من إعداد فريق "ستديو روسو"، وتعرض في شارع كارلتون بالقرب من ميدان بيكاديلي.
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شخص ينظر إلى العمل الفني "سوبركيوب"، من إعداد ستيفان ماسون، خلال عرضه في سوق سانت جيمس.
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الأضواء خارج ليستر سكوير.
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سيدتان تلتقطان صورا للعمل الفني "ووتر ليكت"، من إعداد دان روزغارد، وتعرض في غراناري سكوير بمنطقة كينغز كروس، شمالي لندن.
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Getty Images
تمثال لضفدعة مضاء خارج أحد الفنادق في ليستر سكوير.
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Getty Images
أضواء "ذا سبيريت شابتر تو" من تصميم باتريس وارنر، وتعرض على كنيسة ويستمنستر. ويستمر المهرجان حتى يوم الأحد المقبل من الساعة 17:30 وحتى الساعة 22:30 بتوقيت غرينتش.
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