مسلحون يقتحمون فندقا رئيسيا في العاصمة الأفغانية

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هاجم مسلحون فندق انتركونتيننتال الدولي، بالعاصمة الأفغانية كابول.

وسُمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش، إن أربعة مسلحين على الأقل اقتحموا الفندق، وتم الدفع بقوات خاصة للتصدي للمهاجمين.

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وقال مسؤول في وكالة المخابرات الأفغانية لوكالة فرانس برس، إن المسلحين "يطلقون النار على النزلاء".

ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن سقوط قتلى.