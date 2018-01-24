فيضان نهر السين مع أسوأ موجة أمطار في فرنسا منذ 100 عام
إغلاق عدد من محطات مترو الأنفاق في فرنسا بعد تعرض البلاد لأشد موجة أمطار خلال 100 عام.
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AFP
ارتفع منسوب مياه النهر فلم تتمكن القوارب من العبور أسفل الجسور.
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Reuters
أغلقت بعض محطات مترو الأنفاق، إلى جانب عدد من الوجهات السياحية الشهيرة، من بينها كاتدرائية نوتردام دو باري ومتحف أورسيه في باريس.
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AFP
بالنظر إلى جزيرة إيل دو لا سيتي، وسط نهر السين وأمام كاتدرائية نوتردام، يمكن مشاهدة الأشجار وأعمدة الإنارة بارزة وسط المياه.
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AFP
يبلغ المنسوب الطبيعي للمياه في نهر السين مترا أو مترين، لكنه الآن يبلغ خمسة أمتار.
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AFP
ثمة تنبؤات ببلوغ المنسوب 6.2 أمتار، وهو إحدى المستويات القياسية التي بلغها النهر في الفيضانات المأساوية في يونيو / حزيران عام 2016.
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AFP
تشتهر باريس بسمعة سيئة من انتشار الفئران، وتدفع مستويات المياه المرتفعة عددا كبيرا منها إلى الخروج من جحورها.
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AFP
ومع ذلك، لم يصل منسوب المياه في النهر إلى الرقم القياسي ويبلغ 8.6 أمتار عام 1910، عندما أُجبر السكان على الفرار من المناطق المنخفضة من المدينة.
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