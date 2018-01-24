فيضان نهر السين مع أسوأ موجة أمطار في فرنسا منذ 100 عام

  • 24 يناير/ كانون الثاني 2018

إغلاق عدد من محطات مترو الأنفاق في فرنسا بعد تعرض البلاد لأشد موجة أمطار خلال 100 عام.

  • أشد موجة أمطار في فرنسا منذ 100 عام AFP

    ارتفع منسوب مياه النهر فلم تتمكن القوارب من العبور أسفل الجسور.

  • أشد موجة أمطار في فرنسا منذ 100 عام Reuters

    أغلقت بعض محطات مترو الأنفاق، إلى جانب عدد من الوجهات السياحية الشهيرة، من بينها كاتدرائية نوتردام دو باري ومتحف أورسيه في باريس.

  • أشد موجة أمطار في فرنسا منذ 100 عام AFP

    بالنظر إلى جزيرة إيل دو لا سيتي، وسط نهر السين وأمام كاتدرائية نوتردام، يمكن مشاهدة الأشجار وأعمدة الإنارة بارزة وسط المياه.

  • أشد موجة أمطار في فرنسا منذ 100 عام AFP

    يبلغ المنسوب الطبيعي للمياه في نهر السين مترا أو مترين، لكنه الآن يبلغ خمسة أمتار.

  • أشد موجة أمطار في فرنسا منذ 100 عام AFP

    ثمة تنبؤات ببلوغ المنسوب 6.2 أمتار، وهو إحدى المستويات القياسية التي بلغها النهر في الفيضانات المأساوية في يونيو / حزيران عام 2016.

  • أشد موجة أمطار في فرنسا منذ 100 عام AFP

    تشتهر باريس بسمعة سيئة من انتشار الفئران، وتدفع مستويات المياه المرتفعة عددا كبيرا منها إلى الخروج من جحورها.

  • أشد موجة أمطار في فرنسا منذ 100 عام AFP

    ومع ذلك، لم يصل منسوب المياه في النهر إلى الرقم القياسي ويبلغ 8.6 أمتار عام 1910، عندما أُجبر السكان على الفرار من المناطق المنخفضة من المدينة.

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