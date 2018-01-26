عشرات القتلى جراء اندلاع حريق بمستشفى في كوريا الجنوبية

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption الحادث أسفر عن عشرات القتلى

قتل 41 شخصا، على الأقل، في حريق نشب بمستشفى في جنوب شرقي كوريا الجنوبية، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية.

واستمر الحريق لساعات عدة بعد أن بدأ في حجرة الطوارئ بالمستشفى الموجود في مدينة ميليانغ.

ويوجد العديد من المصابين في حالة حرجة. ويعتقد أن قرابة 100 مريض كانوا داخل المستشفى عندما بدأ الحريق.

وتظهر صور رجال الإطفاء في مكان الحادث بين سحب من الدخان الأسود الكثيف.

ونقلت وكالة يونهاب الرسمية عن رجال الاطفاء قولهم إن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة استنشاق الدخان.

وعقد الرئيس مون جيه -إن اجتماعا عاجلا لمناقشة الخطوات التي ستتخدها الحكومة إثر الحادث.

وفي ديسمبر/كانون الأول قتل 29 شخصا في حريق نشب بمركز لياقة بدنية في كوريا الجنوبية.