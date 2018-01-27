هجوم مسلح على ملهى ليلي في البرازيل يودي بحياة 14 شخصا

مصدر الصورة EPA Image caption يقع الملهى الليلي في ضواحي مدينة فورتاليزا

اقتحم مسلحون ملهى ليلي في شمال شرقي البرازيل، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

واندفعت ثلاث سيارات تقل المهاجمين باتجاه الملهى الليلي الذى يقع في ضواحي مدينة فورتاليزا عاصمة ولاية سييرا، خلال الساعات الأولى من فجر السبت.

وكشف عن قاصران بين القتلى، كما نقل عدة مصابين إلى المستشفى، بمن فيهم صبي يبلغ من العمر 12 عاما.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المهاجمين هم جزء من عصابة إجرامية لتهريب المخدرات.

وأكد مدير الأمن في ولاية سييرا، أندريه كوستا، في مؤتمر صحفي سقوط قتلى في حادثة ملهى "فوررو دو غاغو".

ونقلت شبكة أنباء غلوبو البرازيلية عن كوستا قوله "لا يوجد سبب للذعر والخوف، إنها حادثة فردية، مماثلة لما قد يحدث في أي مكان من العالم، ويؤدي إلى وقوع 50 أو 60 حالة وفاة"، مضيفا أن الشرطة لم يكن بوسعها فعل أي شيء لوقف حدوثها.

ووقعت في العام الماضي قرابة 1154 جريمة قتل في سييرا، أي بزيادة نسبتها 50 في المئة عن عام 2016.

وكانت هذه أعلى حصيلة منذ أن بدأت الحكومة بنشر البيانات المتعلقة بحوادث القتل في عام 2013.

وكانت حادثة إطلاق النار في ملهى ليلي عام 2015 والتي أسفرت عن مصرع 11 شخصا، معظمهم من المراهقين، هي الحادثة الموثقة التي حصدت أكبر عدد من الأرواح في سييرا قبل الحادثة الأخيرة في ملهى فوررو دو غاغو.