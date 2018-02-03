دعم حملة "أنا أيضا" بالورود وتحطيم زجاجات الكحول في باكستان

آلاف من مؤيدي زعيم المعارضة في كينيا، رايلا أودينغا، يحضرون مراسم "حلف اليمين" المثير للجدل في العاصمة نيروبي، على الرغم من تحذير الحكومة من أن هذا الأمر يرقى لمستوى الخيانة.