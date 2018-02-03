دعم حملة "أنا أيضا" بالورود وتحطيم زجاجات الكحول في باكستان

  • 3 فبراير/ شباط 2018

اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور الإخبارية، التي التقطت حول العالم خلال الأسبوع الماضي.

  • أشخاص يرتدون زي الفايكنغ Jane Barlow/ PA

    طفل عضو في "كتيبة جارل" يرتدي زي الفايكنغ، استعدادا للمشاركة في مسيرة في شوارع مدينة ليريك في جزر شيتلاند الاسكتلندية، ضمن مهرجان أب هيلي آ، للفايكنغ.

  • المغنية مايلي سايروس ANGELA WEISS/ AFP

    المغنية مايلي سايرس تعض على ساق وردة بيضاء، خلال حفل توزيع جوائز غرامي، في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك. وحمل المشاهير الورود، تأييدا لحملة "أنا أيضا" الأخيرة، المناهضة للتحرش والاعتداءات الجنسية.

  • القمر الأزرق الدموي العملاق Lucy Nicholson/ Reuters

    حدث فلكي نادر يسمى "القمر الأزرق الدموي العملاق" يظهر خلف الجسر، في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

  • طائرة مروحية تطلق مقذوفات نارية MANDY CHENG/ AFP

    طائرة مروحية أمريكية الصنع تطلق مقذوفات نارية، خلال تدريبات سنوية، في قاعدة عسكرية بمدينة هاولين شرقي تايوان.

  • أشخاص يجدفون على متن قوارب صغيرة Manuel Silvestri/ Reuters

    مشاركون يجدفون على متن قوارب صغيرة، خلال استعراض تنكري في غراند كانال "القنال الكبير"، ضمن كرنفال البندقية في إيطاليا.

  • شخص يحطم زجاجات من الكحول ASIF HASSAN/ AFP

    أحد موظفي الجمارك الباكستانيين يحطم زجاجات من الكحول، في مدينة كراتشي. وحظم موظفو الجمارك مئات من زجاجات الكحول غير المشروعة، والمخدرات المهربة إلى داخل البلاد.

  • مجموعة زرافات Tiago Petinga/ EPA

    زرافة من أنغولا شوهدت في حديقة حيوان لشبونة بدولة البرتغال. وولدت الزرافة في 16 من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017 بعد حمل استمر لـ 15 شهرا، وبلغ طولها 1.9 متر تقريبا.

  • الأمير ويليام والأميرة كاثرين Hannah McKay/ Reuters

    الأمير ويليام والأميرة كاثرين، دوق ودوقة كامبريدج، يزوران حدائق القصر الملكي في أوسلو بدولة النرويج، ضمن سلسلة رحلات، يعتبرها البعض محاولة لتعزيز علاقات بريطانيا بالدول الأوربية، قبيل مغادرتها الاتحاد الأوروبي.

  • أشخاص على متن منصة حديدية أعلى قمة جبل PASCAL PAVANI/ AFP

    فنيون يحاولون الإمساك بقطعة من المعدن، خلال تركيب منصة بطول 12 مترا أعلى قمة جبل "بيك دو ميدي"، أحد أعلى جبال فرنسا.

  • حشد من الأشخاص DAI KUROKAWA/ EPA

    آلاف من مؤيدي زعيم المعارضة في كينيا، رايلا أودينغا، يحضرون مراسم "حلف اليمين" المثير للجدل في العاصمة نيروبي، على الرغم من تحذير الحكومة من أن هذا الأمر يرقى لمستوى الخيانة.

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