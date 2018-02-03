دعم حملة "أنا أيضا" بالورود وتحطيم زجاجات الكحول في باكستان
اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور الإخبارية، التي التقطت حول العالم خلال الأسبوع الماضي.
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Jane Barlow/ PA
طفل عضو في "كتيبة جارل" يرتدي زي الفايكنغ، استعدادا للمشاركة في مسيرة في شوارع مدينة ليريك في جزر شيتلاند الاسكتلندية، ضمن مهرجان أب هيلي آ، للفايكنغ.
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ANGELA WEISS/ AFP
المغنية مايلي سايرس تعض على ساق وردة بيضاء، خلال حفل توزيع جوائز غرامي، في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك. وحمل المشاهير الورود، تأييدا لحملة "أنا أيضا" الأخيرة، المناهضة للتحرش والاعتداءات الجنسية.
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Lucy Nicholson/ Reuters
حدث فلكي نادر يسمى "القمر الأزرق الدموي العملاق" يظهر خلف الجسر، في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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MANDY CHENG/ AFP
طائرة مروحية أمريكية الصنع تطلق مقذوفات نارية، خلال تدريبات سنوية، في قاعدة عسكرية بمدينة هاولين شرقي تايوان.
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Manuel Silvestri/ Reuters
مشاركون يجدفون على متن قوارب صغيرة، خلال استعراض تنكري في غراند كانال "القنال الكبير"، ضمن كرنفال البندقية في إيطاليا.
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ASIF HASSAN/ AFP
أحد موظفي الجمارك الباكستانيين يحطم زجاجات من الكحول، في مدينة كراتشي. وحظم موظفو الجمارك مئات من زجاجات الكحول غير المشروعة، والمخدرات المهربة إلى داخل البلاد.
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Tiago Petinga/ EPA
زرافة من أنغولا شوهدت في حديقة حيوان لشبونة بدولة البرتغال. وولدت الزرافة في 16 من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017 بعد حمل استمر لـ 15 شهرا، وبلغ طولها 1.9 متر تقريبا.
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Hannah McKay/ Reuters
الأمير ويليام والأميرة كاثرين، دوق ودوقة كامبريدج، يزوران حدائق القصر الملكي في أوسلو بدولة النرويج، ضمن سلسلة رحلات، يعتبرها البعض محاولة لتعزيز علاقات بريطانيا بالدول الأوربية، قبيل مغادرتها الاتحاد الأوروبي.
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PASCAL PAVANI/ AFP
فنيون يحاولون الإمساك بقطعة من المعدن، خلال تركيب منصة بطول 12 مترا أعلى قمة جبل "بيك دو ميدي"، أحد أعلى جبال فرنسا.
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DAI KUROKAWA/ EPA
آلاف من مؤيدي زعيم المعارضة في كينيا، رايلا أودينغا، يحضرون مراسم "حلف اليمين" المثير للجدل في العاصمة نيروبي، على الرغم من تحذير الحكومة من أن هذا الأمر يرقى لمستوى الخيانة.
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