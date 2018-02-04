مصدر الصورة Reuters Image caption شهدت الأعوام الأخيرة العديد من حوادث القطارات القاتلة في الولايات المتحدة

قتل شخصان وأصيب العشرات في تصادم قطار يحمل 147 مسافرا والآخر للبضائع في ولاية ساوث كارولينا بالولايات المتحدة.

وقالت شركة القطارات أمتراك في بيان إن عددا من عربات القطار خرجت عن السكة بعد الاصطدام.

وكان من بين المسافرين في الرحلة 8 من طاقم القطار الذي يربط بين نيويورك وميامي.

ويأتي هذا الحادث بعد مقتل سائق شاحنة اصطدمت شاحنته بقطار على متنه برلمانيون في ولاية فرجينيا.

وقال مكتب معتمد الشرطة إن 50 شخصا أصيبوا في الاصطدام، الذي وقع صباح الأحد.

وأرسل الصليب الأحمر الأمريكي فرقة إنقاذ إلى مكان الحادث في مدينة كايس.

وشهدت الأعوام الأخيرة العديد من حوادث القطارات القاتلة، إذ قتل 3 أشخاص في ديسبمر/ كانون الأول الماضي، في ولاية واشنطن بعدما خرج قطار عن السكة وهو يسير بسرعة 80 ميلا في الساعة في منعطف السرعة فيه محددة بنحو 30 ميلا في الساعة.