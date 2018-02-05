رجل يصل للمرحلة النهائية لمسابقة ملكة جمال كازاخستان

مصدر الصورة Instagram Image caption إيلي دياغيليف، 22 عاما، تقدم للمسابقة وأرسل صورة له على أنه أنثى تحمل اسم "أرينا أليفا"

اعترفت متسابقة وصلت إلى المرحلة النهائية لإحدى مسابقات ملكة الجمال في كازاخستان بأنها ليست أنثى.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إن إيلي دياغيليف، 22 عاما، تقدم للمسابقة وأرسل صورة له على أنه أنثى تحمل اسم "أرينا أليفا".

وعندما وصل المتسابق للمرحلة النهائية من المسابقة، قرر الاعتراف بأنه رجل، فاستُبعد واستُبدل بمتسابقة أخرى.

وقال المتسابق: "وصلت إلى المرحلة النهائية للمسابقة وقررت كشف هوية أرينا أليفا عندما أدركت أنني وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية. في البداية تقدم للمسابقة نحو أربعة آلاف متسابقة من جميع أنحاء كازاخستان، لكنني وصلت إلى المرحلة النهائية."

واعترف المتسابق بأنه مؤيد لـ "الجمال الطبيعي"، الذي تفتقر إليه معظم النساء في الوقت الحالي.

وأضاف: "دخلت في مناقشة مع أصدقائي حول الجمال، وقررت بعدها أن أشارك في المسابقة. دائما ما كنت مؤيدا للجمال الطبيعي، ويمكنكم أن تروا الآن أن معظم الفتيات يشبهن بعضهن بعضا ويستخدمن نفس مساحيق التجميل ويتبعن نفس الموضة، ويعتقدن أنهن سيكن جميلات بمجرد اتباع أحدث صيحات الموضة، لكني لا أعتقد ذلك."