صينية تبيع حليب ثديها لدفع ثمن علاج ابنتها في المستشفى

مصدر الصورة PEAR VIDEO Image caption اللافتة تقول إن العائلة عليها ديون للمستشفى الحكومي بآلاف الدولارات

تعرض أم صينية حليب ثديها للبيع في الشارع من أجل جمع المال لعلاج ابنتها الموجودة في العناية المركزة بالمستشفى.

وتقول الأم وزوجها في صور فيديو نشرت على موقع مياوباي الالكتروني ، إنهما بحاجة إلى مبلغ 100 ألف يوان (أي أكثر من 11 ألف دولار)، لعلاج ابنتهما.

وانتشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي الصيني، تشاينا ويبو، وشاهده أكثر من 2.4 مليون شخص، وجذب أكثر من 5 آلاف تعليق.

وصور الفيديو في حديقة شينزين العامة، وسط مدينة شينزين، بإقليم غواندونغ.

وتقول الأم إنها تبيع حليب ثديها من أجل جمع المال الكافي في أقرب وقت لأن إحدى بناتها مريضة في العناية المركزة بمستشفى باو آن الحكومي في شينزين.

وأوضح والد الطفلة المريضة أن العائلة عليها ديون للمستشفى "بمئات الآلاف من اليوان، وأن الأطباء قالوا لهما إنه "عليهما أن يدفعا مصاريف العلاج"، بعد شفاء ابنتهما.

ويتعرض النظام الصحي في الصين إلى انتقادات في السنوات الأخيرة، إذ توصف المراكز الصحية بالعجز عن التعامل مع عدد الحالات التي ترد عليها، وإن المرضى يضطرون لدفع الأموال من أجل الحصول على مواعيد، بسبب قوائم الانتظار الطويلة.

وعبر أغلب الذين شاهدوا الفيديو عن تضامنهم مع الأم، مستعملين شعار "تبيع حليبها لإنقاذ ابنتها". وحضوا المارة على مساعدة الزوجين بالمال.

وحظي تعليق واحد يقول "عندما يصاب من هم في قاع المجتمع بالمرض لا يجدون أبسط الحقوق"، على أكثر من 3 آلاف إعجاب.

ولكن بعض التعليقات انتقدت الزوجين، ووصف أحدهم قرار المرأة ببيع حليب ثديها في الشارع بأنه "طريقة بذيئة لطلب المساعدة".

وأضاف آخر: "يعرف الجميع أنك بحاجة ماسة إلى المساعدة، ولكن أين كرامتك لتبيعي حليب ثديك؟".

وكتب معلق ينتقد التعليقات السلبية تجاه المرأة، قائلا: "هذه هي العاطفة الأبوية.. إلى الذين كتبوا تعليقات مسيئة للمرأة، ماذا لو كانت البنت المريضة ابنتك. هل تسعى للحفاظ على كرامتك أم على حياة ابنتك؟".