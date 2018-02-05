هولندا تسحب سفيرها رسميا من تركيا

مصدر الصورة AFP Image caption وزير الخارجية الهولندي قال إن المحادثات بشأن تحسين العلاقات بين البلدين لم تؤدي إلى التوصل لاتفاق

قررت هولندا سحب سفيرها رسميا من تركيا بسبب استمرار العلاقات المتوترة بين البلدين.

وأعلنت السلطات الهولندية أنها لن تسمح لأنقرة بتعيين سفير لديها.

وقال وزير الخارجية الهولندي هالبي زيلسترا إن المحادثات بشأن تحسين العلاقات بين الجانبين لم تسفر عن أي اتفاق.

وبدأ الخلاف بين البلدين في مارس/آذار الماضي، حين رفضت السلطات في هولندا السماح لوزيرين تركيين بمخاطبة تجمعات لمهاجرين أتراك قبيل استفتاء على تعديلات دستورية في تركيا.

وبموجب الاستفتاء، الذي تزامن مع الانتخابات العامة الهولندية، حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على صلاحيات واسعة.

ووصف أردوغان حينها الحكومة الهولندية، بأنها "من بقايا النازيين".

لكن السلطات قالت إن موقفها كان يرجع إلى "أسباب تتعلق بالحفاظ على الأمن العام".