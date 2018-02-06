محكمة بريطانية: مذكرة اعتقال أسانج ما تزال سارية المفعول

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خسر مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، محاولته القانونية في بريطانيا لإسقاط مذكرة اعتقال بحقه.

وقضت محكمة بريطانية بأن مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه لا تزال صالحة.

ويعني هذا القرار أن أسانج سيعتقل إذا غادر سفارة الإكوادور في لندن، التي يتخذ منها ملجأ له منذ خمس سنوات.