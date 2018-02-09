مصدر الصورة LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption صورة أرشيفية لمحطة سكك حديدية في بانكوك

لقت امرأة تايلاندية حتفها، حينما كانت تلتقط صورة ذاتية (سيلفي) مع صديق لها، على قضبان السكك الحديدية، في العاصمة بانكوك.

ونقلت الشرطة التايلاندية عن صديق الفتاة قوله إنهما كانا ثملين من أثر الشراب، وقررا "أن يلتقطا صورة إلى جانب القطار"، لكنهما "لم ينتبها إلى القطار القادم من الجهة الأخرى".

وبُترت ساق المرأة، البالغة من العمر 24 عاما، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة لاحقا في المستشفى، بينما أصيب صديقها بإصابات بالغة.

وشهدت الأعوام الأخيرة تزايدا في عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب التقاط صور ذاتية في أماكن خطيرة.

وقال ضابط الشرطة، ويسانوساك سيوب، لبي بي سي إن الحادث وقع في محطة قطارات سامسن في بانكوك، في وقت مبكر من صباح الخميس، مضيفا أن الشرطة لا تزال تحقق في ملابسات الحادث.

وظهر الميل إلى التقاط فيديوهات أثناء الوقوف أمام قطار قادم بسرعة، خاصة في الهند.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لقي رجل حتفه حينما كان يلتقط فيديو لنفسه، وهو ينتظر قطارا قادما بسرعة، في مدينة حيدر أباد الهندية، حيث صدمه ذلك القطار.

وفي أكتوبر/ تنشرين الأول من عام 2017، سحق قطار ثلاثة مراهقين، حينما كانوا يحاولون التقاط صورة سيلفي في ولاية كارناتاكا، بينما لقي اثنان آخران حتفهما، حينما حاولا التقاط صور سيلفي، على قضبان السكك الحديدية أيضا في دلهي.