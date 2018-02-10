الأسبوع في صور

المدير الياباني لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في أوروبا، كازو أوكاموتو، يحاول الاقتراب من القط البريطاني لاري، المسؤول عن ملاحقة الفئران بمنطقة مجلس الوزراء، قبيل اجتماع مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.