الأسبوع في صور
بي بي سي تعرض مجموعة من أفضل الصور الإخبارية الملتقطة خلال الأسبوع الممتد من الثالث حتى التاسع من فبراير/ شباط في أماكن متفرقة من العالم
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CHRIS WATTIE/ REUTERS
لاعب فريق فيلادلفيا إيغلز لكرة القدم الأمريكية، باتريك روبنسون، يحتفل بفوز فريقه ببطولة الرابطة الوطنية لكرة القدم، سوبر بول.
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CLODAGH KILCOYNE/ REUTERS
في مدينة كيلورغلين بأيرلندا، شوهدت مجموعة من قبعات "بيدي" المصنوعة من القش خلال احتفالات مهرجان سلتيك إمبولك، التي يقام بمناسبة حلول الربيع.
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HANNAH MCKAY/ REUTERS
عامل في مصنع للحدادة يصقل أحد أقنعة جوائز بافتا، غربي لندن. وستسلم جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون التي يصنع سطحها من البرونز الخالص في 18 فبراير/ شباط.
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MARIO ANZUONI / REUTERS
الممثلة الأمريكية، لوبيتا نيونقو، تقف أمام الكاميرا لالتقاط صورة دعائية للترويج لأحدث أفلامها، الفهد الأسود، في مدينة بيفرلي هيلز في كاليفورنيا.
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ILYA NAYMUSHIN / REUTERS
أحد الفرق المشاركة في مسابقة الجبل الأسود لكلاب التزلج على نهر مانا المتجمد بالقرب من مدينة كراسنويارسك الروسية.
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PAUL YANG / AFP
رجل يصلي خارج مبنى مال على أحد جانبيه بعدما انهارت أساساته في مدينة هوالين التايوانية إثر زلزال قوي.
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ABDULMONAM EASSA / AFP
مدنيون سوريون أثناء فرارهم من هجمات جوية قالت تقارير إن الحكومة هي من شنتها على منطقة جسرين التي يسيطر عليها المتمردون.
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YASUYOSHI CHIBA / AFP
شرطي كيني يمسك بكلب من نوع بلودهاوند في مقدمة مجموعة من زملائه أثناء التدريب في منطقة مارا تراينجل، شمال غربي محمية ماساي مارا الطبيعية في كينيا. كانت الكلاب تتدرب على تقفي أثر العاج والأسلحة بالقرب من مداخل المحمية
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TIZIANA FABI / GETTY IMAGES
محتفلون مقنعون يرتدون أزياء احتفالية تقليدية يقفون لالتقاط صورة في ساحة القديس ماركو خلال مهرجان بمدينة البندقية بإيطاليا.
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JACK TAYLOR / GETTY IMAGES
المدير الياباني لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في أوروبا، كازو أوكاموتو، يحاول الاقتراب من القط البريطاني لاري، المسؤول عن ملاحقة الفئران بمنطقة مجلس الوزراء، قبيل اجتماع مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.
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SATISH KUMAR / REUTERS
مستثمر ينظر إلى الشاشة في سوق دبي التجاري الدولي بالإمارات العربية المتحدة.
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PATRIK STOLLARZ / AFP
مجموعة من المحتفلات أثناء الافتتاح الرسمي لكرنفال المرأة في مدينة دوسلدورف في ألمانيا.
معرض الصور
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