الأسبوع في صور

  • 10 فبراير/ شباط 2018

بي بي سي تعرض مجموعة من أفضل الصور الإخبارية الملتقطة خلال الأسبوع الممتد من الثالث حتى التاسع من فبراير/ شباط في أماكن متفرقة من العالم

  • أفضل الصور الإخبارية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير/ شباط CHRIS WATTIE/ REUTERS

    لاعب فريق فيلادلفيا إيغلز لكرة القدم الأمريكية، باتريك روبنسون، يحتفل بفوز فريقه ببطولة الرابطة الوطنية لكرة القدم، سوبر بول.

  • أفضل الصور الإخبارية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير/ شباط CLODAGH KILCOYNE/ REUTERS

    في مدينة كيلورغلين بأيرلندا، شوهدت مجموعة من قبعات "بيدي" المصنوعة من القش خلال احتفالات مهرجان سلتيك إمبولك، التي يقام بمناسبة حلول الربيع.

  • أفضل الصور الإخبارية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير/ شباط HANNAH MCKAY/ REUTERS

    عامل في مصنع للحدادة يصقل أحد أقنعة جوائز بافتا، غربي لندن. وستسلم جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون التي يصنع سطحها من البرونز الخالص في 18 فبراير/ شباط.

  • أفضل الصور الإخبارية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير/ شباط MARIO ANZUONI / REUTERS

    الممثلة الأمريكية، لوبيتا نيونقو، تقف أمام الكاميرا لالتقاط صورة دعائية للترويج لأحدث أفلامها، الفهد الأسود، في مدينة بيفرلي هيلز في كاليفورنيا.

  • أفضل الصور الإخبارية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير/ شباط ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

    أحد الفرق المشاركة في مسابقة الجبل الأسود لكلاب التزلج على نهر مانا المتجمد بالقرب من مدينة كراسنويارسك الروسية.

  • أفضل الصور الإخبارية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير/ شباط PAUL YANG / AFP

    رجل يصلي خارج مبنى مال على أحد جانبيه بعدما انهارت أساساته في مدينة هوالين التايوانية إثر زلزال قوي.

  • أفضل الصور الإخبارية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير/ شباط ABDULMONAM EASSA / AFP

    مدنيون سوريون أثناء فرارهم من هجمات جوية قالت تقارير إن الحكومة هي من شنتها على منطقة جسرين التي يسيطر عليها المتمردون.

  • أفضل الصور الإخبارية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير/ شباط YASUYOSHI CHIBA / AFP

    شرطي كيني يمسك بكلب من نوع بلودهاوند في مقدمة مجموعة من زملائه أثناء التدريب في منطقة مارا تراينجل، شمال غربي محمية ماساي مارا الطبيعية في كينيا. كانت الكلاب تتدرب على تقفي أثر العاج والأسلحة بالقرب من مداخل المحمية

  • أفضل الصور الإخبارية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير/ شباط TIZIANA FABI / GETTY IMAGES

    محتفلون مقنعون يرتدون أزياء احتفالية تقليدية يقفون لالتقاط صورة في ساحة القديس ماركو خلال مهرجان بمدينة البندقية بإيطاليا.

  • أفضل الصور الإخبارية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير/ شباط JACK TAYLOR / GETTY IMAGES

    المدير الياباني لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في أوروبا، كازو أوكاموتو، يحاول الاقتراب من القط البريطاني لاري، المسؤول عن ملاحقة الفئران بمنطقة مجلس الوزراء، قبيل اجتماع مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.

  • أفضل الصور الإخبارية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير/ شباط SATISH KUMAR / REUTERS

    مستثمر ينظر إلى الشاشة في سوق دبي التجاري الدولي بالإمارات العربية المتحدة.

  • أفضل الصور الإخبارية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 فبراير/ شباط PATRIK STOLLARZ / AFP

    مجموعة من المحتفلات أثناء الافتتاح الرسمي لكرنفال المرأة في مدينة دوسلدورف في ألمانيا.

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