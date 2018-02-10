كيم جونغ أون يدعو رئيس كوريا الجنوبية لزيارة بيونغيانغ

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption كيم يو -جونغ التقت الرئيس الكوري الجنوبي لثلاث ساعات داخل القصر الرئاسي في سول.

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى زيارة بيونغيانغ.

وقال مون إنه يتعين على الكوريتين العمل من أجل "تحقيق ذلك"، داعيا الجارة الشمالية إلى العودة للتفاوض مع الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يمثل هذا اللقاء، حال حدوثه، تطورا مهما في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ ستكون أول قمة بين زعيمي الكوريتيين منذ أكثر من 10 سنوات.

ووجهت كيم يو -جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، هذه الدعوة لدى زيارتها سول ضمن وفد بلدها بمناسبة دورة الألعاب الشتوية.

والتقت كيم الرئيس الكوري الجنوبي لثلاث ساعات داخل القصر الرئاسي في سول.

وقال متحدث باسم القصر الرئاسي إن كيم دعت مون لإتمام الزيارة "في أقرب وقت ممكن".

ولم يعلن مون على الفور عن قبول الدعوة، داعيا إلى تهيئة الظروف إلى تلبيتها.

ويُنظر إلى مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية على أنها ذوبان للجليد في العلاقات الثنائية.