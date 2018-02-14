إطلاق نار خارج مقر وكالة الأمن القومي الأمريكية

مصدر الصورة CBS NEWS

أفادت تقارير أمريكية بأن شخصا واحدا على الأقل أصيب بجروح جراء إطلاق نار خارج مقر وكالة الأمن القومي في ولاية ميريلاند الأمريكية.

وتم القبض على مشتبه به فى الحادث خارج الوكالة الامريكية، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام المحلية.

وأفادت الأنباء بأن اطلاق النار وقع عندما توقفت سيارة دفع رباعي سوداء عند مدخل المرفق في فورت ميد.

ونقلت تقارير عن متحدث باسم وكالة الامن الوطنى قوله إن الوضع تحت السيطرة.

وكانت تقارير سابقة أفادت باصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأظهرت صور عرضتها شبكة "سي بي اس نيوز" الاخبارية الأمريكية ما يبدو أنه ثقوب بفعل الرصاص في الزجاج الأمامي للسيارة.

وذكرت متحدثة باسم البيت الابيض أن الرئيس الامريكى دونالد ترامب أطلع على الحادث.