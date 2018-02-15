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ألقت الشرطة في بارك لاند في فلوريدا القبض على مشتبه به بإطلاق نار وقتل 17 شخصاً على الأقل في مدرسة ثانوية في فلوريدا.

وقال شريف مقاطعة برووارد إنه "تم إعتقال نيكولاس كروز بعد مرور أكثر من ساعة من عملية إطلاق النار".

وأضاف أنه سقط الكثير من القتلى جراء هذه الحادثة التي وقعت في مدرسة مارجوي ستونمان دوغلاس الثانوية في مدينة باركلاند.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن 20 شخصاً على الأقل أصيبوا ويجري إجلاء العديد من الطلاب والاساتذة من المكان.

وأظهر تصوير فيديو عملية إجلاء الطلاب من المدرسة في مجموعات صغيرة بينما تمشط الشرطة أرجاء المدرسة.

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وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) إنه حضر إلى مكان الحادثة ليقدم المساعدة للسلطات المحلية.

وبث التلفزيون الأمريكي صوراً لعدد من أهالي التلاميذ المجتمعين خارج قسم الشرطة.

وقال أحد التلاميذ لأحدى القنوات الأمريكية إنه اعتقد في البدء أن عملية إخلاء المدرسة "تدريب روتيني".

وصرح تلميذ آخر أنه سمع صوت مفرقعات ثم قفز فوق سور المدرسة وهرب ليشاهد العديد من سيارات الشرطة تهرع إلى مكان الحادث.

وقالت إحدى المعلمات في المدرسة إنها خبأت 19 تلميذاً في الخزانة لمدة 40 دقيقة لأن المدرسة تلقت تدريبات للتعامل مع أوضاع مماثلة.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توتير رسالة تعزية لأهالي العائلات.