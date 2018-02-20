صور من حول العالم: عيد الحب والسنة الصينية الجديدة ومسابقة لرشاقة الكلاب

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انهيار شارع بمقاطعة بالدوينا بالعاصمة الإيطالية روما على موقع للبناء، الأمر الذي أدى إلى ابتلاع ست سيارات. وبالرغم من عدم الإبلاغ عن ضحايا، فإن أكثر من عشرين عائلة أجليت من المكان..