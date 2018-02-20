صور من حول العالم: عيد الحب والسنة الصينية الجديدة ومسابقة لرشاقة الكلاب

  • 20 فبراير/ شباط 2018

بي بي سي تعرض مجموعة من أفضل الصور الإخبارية الملتقطة خلال الأسبوع الممتد من العاشر حتى السادس عشر من فبراير/ شباط في أماكن متفرقة من العالم.

مصدر الصورة RHONA WISE/ AFP
Image caption معزون يحتضنون بعضهم بعضا بعدما وضعوا أكاليل الزهور في نصب تذكاري يكرم ضحايا إطلاق نار في مدرسة ثانوية ببارك لاند بولاية فلوريدا من قبل طالب سابق في المدرسة يدعى نيكولاس كروز. وأدى الحادث إلى مقتل 17 شخصا، وتمثل الصور الملائكية الضحايا الـ 17 الذين لقوا حتفهم في إطلاق النار.
مصدر الصورة Francis Mascarenhas/ Reuters
Image caption طفل يحاول بيع بالونات على شكل قلوب بمناسبة عيد الحب في مدينة مومباي بالهند.
مصدر الصورة Jitendra Prakash/ Reuters
Image caption مصل يرتدي ملابس مثل الإلهة كالي في الديانة الهندوسية ويرقص خلال مهرجان ماها شيفراتري في مدينة الله آباد بالهند.
مصدر الصورة ANTHONY ANEX/ EPA
Image caption متسلق يصعد في شلال متجمد خلال ليلة مضاءة بالنجوم في مقاطعة فود بسويسرا.
مصدر الصورة PATRICIA DE MELO MOREIRA/ AFP
Image caption مشاركات في موكب بمناسبة إحياء السنة الصينية الجديدة تحت اسم عام الكلب في العاصمة البرتغالية لشبونة.
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Image caption في هاييتي. وفقد الباعة الهايتيون كميات واسعة من البضائع التي التهمتها النيران في الصباح الباكر عندما كانت العاصمة تستعد لإحياء المهرجان.
مصدر الصورة Jeff J Mitchell/ Getty Images
Image caption بقرة أصيلة تعرض في منطقة أوبان بسكوتلاندا. يُنظم المعرض الذي تباع فيه الأبقار على مدى يومين وهو متاح لسكان المناطق الجبلية المتحمسين لاقنناء الأبقار الأصيلة، الأمر الذي يجذب الكثير من المشترين من أوروبا وأمريكا الشمالية.
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Image caption كلب أليف يشارك في بطولة رشاقة الكلاب خلال معرض نادي الكلاب ويسمنستر كينيل في مدينة نيويورك.
مصدر الصورة TIZIANA FABI/ AFP
Image caption انهيار شارع بمقاطعة بالدوينا بالعاصمة الإيطالية روما على موقع للبناء، الأمر الذي أدى إلى ابتلاع ست سيارات. وبالرغم من عدم الإبلاغ عن ضحايا، فإن أكثر من عشرين عائلة أجليت من المكان..

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