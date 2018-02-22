مذيعة أمريكية تلد على الهواء مباشرة

مصدر الصورة @radiocassiday/Instagram Image caption اختار المستمعون اسم جيمسون للمولود الجديد

بثت مذيعة أمريكية عملية ولادتها في البرنامج الصباحي الذي تقدمه على الهواء مباشرة.

ونقلت عملية ولادة كاسيداي بروكتور، مقدمة برنامج صباحي في محطة "ذا أرك" في مدينة سانت لويس، من قسم الولادات القيصرية في احد مستشفيات المدينة الثلاثاء.

وقد شعرت بروكتور بالآم المخاض يوم الاثنين، واتفقت محطة الراديو مع المستشفى التي نقلت إليها على بث لحظة الولادة على الهواء.

وقالت بروكتر لبي بي سي إن فرصة بث لحظة الولادة جاءت بسرعة ومن دون تخطيط مسبق لأن الطفل جاء مبكرا قبل موعده بأسبوعين.

واضافت "كان أمرا رائعا جدا أن اكون قادرة على إشراك مستمعي محطتنا الاذاعية في أكثر أيام حياتي إثارة".

وأوضحت أن ولادة طفلها على الهواء كانت "امتدادا لما كنت أفعله يوميا في برنامجي الإذاعي، حيث أشرك (مستمعيّ) بكل تفاصيل حياتي".

وقد سمي المولود باسم جيمسون، بناء على اختيار المستمعين الذين شاركوا في مسابقة لاختيار اسمه في يناير/كانون الثاني.

وقال مخرج البرنامج، سكوت رادي، لصحيفة "ريفرفرونت تايمز": " كانت ثمة 12 اسما مضحكا و12 اسما اخرى اختارها زوجان شاركا في المسابقة في خانة واحدة. واصلنا التصويت على اختيار الاسم حتى خلصنا إلى اسم جيمسون".

ووصف سبنسر غريفز، شريك بروكتور في تقديم البرنامج، لحظة الولادة على الهواء بأنها "لحظة ساحرة وحميمة".

وستغيب بروكتور فترة عن تقديم برنامجها الصباحي لتمتعها بإجازة الأمومة لرعاية طفلها.