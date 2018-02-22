منتجات صحية نسائية مجانا في حرم الجامعة

قامت جامعة في اسكتلندا بتوفير منتجات صحية خاصة بالمرأة مجانا في إحدى كلياتها.

وطرحت جامعة "هايلاندز اند آيلاندز" هذه المبادرة في كلية أوركني في مدينة كيركوول بشمال اسكتلندا.

وقد تعمم هذه الخطوة على الكليات الأخرى بالجامعة، البالغ عددها 12 كلية ومعهدا في مدن عدة.

وأوضحت هانا تومبسون، من الاتحاد الطلابي للجامعة، أن الهدف من المبادرة هو تسهيل الحصول على هذه المنتجات.

وتحدثت لبي بي سي عن هذا الأسبوع الذي هو الأول في توزيع هذه المنتجات على دورات المياه الخاصة بالنساء في الجامعة.

وقالت "هدفنا أن تشعر المرأة بسهولة الحصول على مثل هذه المنتجات وأنه لا ينبغي عليها الخروج وصرف الكثير من المال على شيء يحدث على نحو طبيعي".

وفي شهر يناير/ كانون الثاني، أطلقت أول مبادرة مجتمعية لمواجهة غلاء أسعار الفوط النسائية الصحية، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وتهدف مبادرة "يا فتيات" (Hey Girls) المجتمعية إلى مساعدة فتيات من الأسر ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء البلاد من غير القادرات على تحمل ثمن الفوط الصحية.

ويتم ذلك من خلال تقديم علبة من الفوط الصحية مجانا لكل امرأة لا تستطيع تحمل ثمنها مقابل كل علبة يتم فعلا شراؤها.