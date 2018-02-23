إحباط محاولة لتهريب الكوكايين باستخدام حقيبة دبلوماسية روسية

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قالت وزارة الأمن في الأرجنتين إنها أحبطت مؤامرة لتهريب الكوكايين إلى أوروبا عبر خدمة التوصيل الدبلوماسية الخاصة بالسفارة الروسية في العاصمة بوينس أيرس.

وصادرت الشرطة نحو 400 كيلوغرام من المخدرات من أمتعة دبلوماسية بمبنى ملحق بالسفارة الروسية، وذلك بعدما أبلغ السفير الروسي عن الأمر في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

ثم نصبت الشرطة فخا للمتورطين في الموضوع، إذ استبدلت المخدرات بطحين أبيض ثم ثبتت في الطرود أجهزة للتعقب.

وقال مسؤولون إن العملية الأمنية قادت إلى اعتقال أشخاص في الأرجنتين وروسيا.

وقالت وزيرة الأمن في الحكومة الأرجنينية، باترسيا بولريتش، إن قيمة الكوكاكيين بلغت 50 مليون يورو (أي 62 مليون دولار)، مضيفة أن جودته كانت عالية جدا.

ومضت قائلة إن الكوكايين كان موجها إلى روسيا وربما أيضا إلى ألمانيا.

وقالت بولريتش إن العقل المدبر المزعوم لعملية التهريب كان في ألمانيا، متوقعة أن تلقي الشرطة الألمانية القبض على هذا الشخص.

واعتقل شخصان في الأرجنتين، كما قبض على ثلاثة أشخاص في روسيا.

وقالت وزيرة الأمن في الأرجنتين إن أجهزة الأمن الروسية ساعدت في التحقيق، مضيفة أن أحد المعتقلين في الأرجنتين ضابط شرطة كان مازال يشغل منصبه في بوينس أيرس.