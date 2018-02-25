الشرطة اليابانية "تعثر على رأس سيدة بحقيبة سائح أمريكي"

مصدر الصورة Reuters Image caption تعتقد الشرطة أن الرأس الذي عثر عليه في الحقيبة هي رأس سيدة يابانية بالغة من العمر 27 عاما

تستجوب الشرطة اليابانية أمريكيا بعد أن عثرت بحوزته على رأس سيدة يابانية داخل حقيبة في مسكن استأجره خلال عطلته.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السيدة شوهدت آخر مرة من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية وهي تسير مع الأمريكي.

ونفى المتهم أي صلة تربطه بالقضية، لكن الشرطة قالت إنه شوهد يحمل حقيبة كبيرة خارج المبنى الذي كان يقيم فيه.

ويبدو أن الضحية قالت في وقت سابق لأصدقاء لها إنها ستذهب لزيارة رجل أمريكي تعرفت عليه عن طريق الإنترنت.

وتعتقد الشرطة أن الرأس الذي عثر عليه في الحقيبة هي رأس السيدة اليابانية البالغة من العمر 27 عاما، أبلغت أسرتها عن فقدها.

ورفض متحدث باسم الشرطة المحلية التعليق.

وقالت وسائل إعلام محلية إن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت دخول السيدة مسكن الرجل، قبل أن ترصد الكاميرات في وقت لاحق خروج الرجل بمفرده عدة مرات وهو يحمل حقيبة كبيرة.

وكان الأمريكي قد وصل سائحا إلى مدينة أوساكا اليابانية في يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب تقرير لصحيفة "أساهي شيمبون".

وأشارت التقارير إلى عدم العثور على بقية جسم الضحية.