انفجار "كبير" في مدينة ليستر وسط انجلترا

مصدر الصورة DAMIAN PEDGE Image caption لم تحدد الشرطة على الفور أسباب الانفجار.

أعلنت الشرطة البريطانية وقوع "حادث كبير" بعد تقارير عن سماع دوي انفجار في مدينة ليستر، وسط انجلترا.

وتقول الشرطة إن ضباطها يتابعون الآن عملية بحث وإنقاذ في مسرح الانفجار الذي وقع في منطقة هنكلي رود.

وتم إغلاق بعض الشوارع المؤدية إلى المكان، ووجهت نداءات إلى السكان بتجنب الاقتراب من المنطقة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن رجال خدمات الطواريء هرعت إلى المكان ترافقهم ست سيارات إطفاء.

ونفلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد رجال الإطفاء في غرفة للتحكم بمدينة ليستر قوله "تلقينا بلاغا قبل حوالي ساعة بعد تقارير عن انفجار كبير وانهيار أحد المباني".

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر "كل خدمات الطواريء تتعامل مع هذا (الحادث) حاليا".

وتظهر صور وفيديوهات بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه متجرا، يمكن رؤيته عن بعد، وتتصاعد منه ألسنة الدخان.