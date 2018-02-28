رواندا تغلق "700 كنيسة غير آمنة ومزعجة"

مصدر الصورة AFP Image caption الغالبية العظمى من الروانديين مسيحيون، ولكن الكثيرين يتبعون ممارسات قائمة على عادات وتقاليد المجتمع.

أغلقت السلطات في رواندا نحو 700 كنيسة لعدم امتثالها لقوانين البناء ولتسببها في تلوث ضوضائي.

وكان معظمها من الكنائس الصغيرة التي تتبع ما يعرف بالحركة الخمسينية البروتستانتية. كما أغلق مسجد واحد.

وقال مسؤول حكومى لبى بى سى إن بعض هذه الكنائس قد أعيد فتحها بعد أن حسنت أوضاعها واستجابت لتعليمات المفتشين.

ووفقا للوائح الجديدة، يجب أن يخضع جميع الدعاة لتدريب ديني قبل فتح الكنيسة.

وقد زاد عدد الكنائس الخمسينية، التي يديرها في كثير من الأحيان دعاة لديهم شخصية كاريزمية يزعمون أنهم قادرون على إحداث المعجزات، بصورة سريعة في أجزاء كثيرة من أفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

وبعض هذه الكنائس يكون ضخما ويجذب الآلاف من المصلين كل يوم أحد، لكن البعض الآخر يتكون من هياكل صغيرة بنيت دون تراخيص.

Image caption هذه واحدة من الكنائس التي أغلقت

وقد تعرض قادة الكنائس لانتقادات في بعض الأوقات بسبب استخدامهم مكبرات الصوت لجذب المصلين.

وقال جوستوس كانجواغيى، مسؤول حكومي، لبي بي سي إنهم ببساطة يطلبون من الكنائس الالتزام "بمعايير بسيطة".

وقال كانجواغيى لصحيفة "نيو تايمز" الرواندية إن بعض مباني الكنائس تعرض المصلين لمخاطر لا داعي لها ويمكن أن "تسبب خطرا على من يقوم بالعبادة".

وذكرت صحيفة نيو تايمز أن السلطات المحلية تشن هذه الحملة بدعم من مجلس الحكم في رواندا.

وقال مجلس الحكم فى رواندا فى بيان صدر مؤخرا إنه يعتقد أن حوالى 700 كنيسة تعمل بشكل غير قانونى.

يذكر أن الغالبية العظمى من الروانديين مسيحيون، ولكن الكثيرين يتبعون ممارسات قائمة على عادات وتقاليد المجتمع.