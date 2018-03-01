الثلوج تكسو بريطانيا

  • 1 مارس/ آذار 2018

الثلوج الكثيفة تسببت في اضطرابات بمناطق عديدة في بريطانيا، لكن البعض استفاد منها في الاستمتاع واللهو.

  • ثلوج بريطانيا PA

    تسببت الثلوج ودرجات الحرارة المنخفضة في اضطرابات على الطرق ببريطانيا، واضطر البعض لترك السيارات والسير على الأقدام.

  • ثلوج بريطانيا Getty Images

    أصدرت السلطات أعلى مستوى إنذار بسبب الطقس السيء في اسكتلندا.

  • ثلوج بريطانيا Reuters

    تساقطت الثلوج بكثافة على مطار غلاسغو، وهو ما أدى إلى إلغاء رحلات جوية

  • ثلوج بريطانيا PA

    بذلت السلطات البريطانية جهودا كبيرة لمواجهة الموقف وإزالة الثلوج عن الطرقات والأماكن العامة.

  • ثلوج بريطانيا PA

    غطت الثلوج بشكل كامل جميع الشوارع والطرقات في مدينة أدنبرة.

  • ثلوج بريطانيا Getty Images

    العاصمة لندن شهدت تساقط كثيف للثلوج التي غطت كل شيء حتى جنود الحرس الملكي في الشارع.

  • ثلوج بريطانيا BBC

    تسببت الثلوج في اضطرابات حركة المواصلات سواء للمواطنين أو السيارات ووسائل النقل العامة ويحاول الجميع تحسس طريقه وسط الثلوج في شارع أكسفورد سيركس وسط لندن.

  • ثلوج بريطانيا PA

    تجمدت بعض الشواطئ في بريطانيا وتوقفت حركة الأمواج بسبب الثلوج.

  • ثلوج بريطانيا Getty Images

    رغم الثلوج التجمد نجح البعض في الحصول على بعض المتعة الخاصة.

  • ثلوج بريطانيا PA

    حول بعض المواطنين الساحات العامة إلى أماكن للتزلج وممارسة الرياضات الشتوية.

  • ثلوج بريطانيا PA

    تحول جبل سانت ميشيل في كورنوول إلى لوحة فنية رائعة مع تساقط الثلوج عليه وتجمد الأشجار المحيطة.

  • ثلوج بريطانيا Getty Images

    الثلوج تغطي وادي ريبل فالي بالكامل لترسم صورة رائعة الجمال للطبيعة تحت الثلوج.

  • ثلوج بريطانيا Getty Images

    من المتوقع سقوط المزيد من الثلوج والعواصف والمطر المتجمد على أنحاء بريطانيا لأيام.