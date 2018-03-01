الثلوج تكسو بريطانيا
الثلوج الكثيفة تسببت في اضطرابات بمناطق عديدة في بريطانيا، لكن البعض استفاد منها في الاستمتاع واللهو.
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PA
تسببت الثلوج ودرجات الحرارة المنخفضة في اضطرابات على الطرق ببريطانيا، واضطر البعض لترك السيارات والسير على الأقدام.
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Getty Images
أصدرت السلطات أعلى مستوى إنذار بسبب الطقس السيء في اسكتلندا.
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Reuters
تساقطت الثلوج بكثافة على مطار غلاسغو، وهو ما أدى إلى إلغاء رحلات جوية
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PA
بذلت السلطات البريطانية جهودا كبيرة لمواجهة الموقف وإزالة الثلوج عن الطرقات والأماكن العامة.
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PA
غطت الثلوج بشكل كامل جميع الشوارع والطرقات في مدينة أدنبرة.
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Getty Images
العاصمة لندن شهدت تساقط كثيف للثلوج التي غطت كل شيء حتى جنود الحرس الملكي في الشارع.
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BBC
تسببت الثلوج في اضطرابات حركة المواصلات سواء للمواطنين أو السيارات ووسائل النقل العامة ويحاول الجميع تحسس طريقه وسط الثلوج في شارع أكسفورد سيركس وسط لندن.
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PA
تجمدت بعض الشواطئ في بريطانيا وتوقفت حركة الأمواج بسبب الثلوج.
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Getty Images
رغم الثلوج التجمد نجح البعض في الحصول على بعض المتعة الخاصة.
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PA
حول بعض المواطنين الساحات العامة إلى أماكن للتزلج وممارسة الرياضات الشتوية.
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PA
تحول جبل سانت ميشيل في كورنوول إلى لوحة فنية رائعة مع تساقط الثلوج عليه وتجمد الأشجار المحيطة.
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Getty Images
الثلوج تغطي وادي ريبل فالي بالكامل لترسم صورة رائعة الجمال للطبيعة تحت الثلوج.
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Getty Images
من المتوقع سقوط المزيد من الثلوج والعواصف والمطر المتجمد على أنحاء بريطانيا لأيام.
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