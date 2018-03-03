الأسبوع في صور: زفاف تحت الثلج وطقوس لطرد الحظ السيء

  • 3 مارس/ آذار 2018

بي بي سي تعرض مجموعة من أفضل الصور الإخبارية الملتقطة في أماكن متفرقة من العالم خلال الأسبوع الأخير.

مصدر الصورة DIBYANGSHU SARKAR/ AFP
Image caption طالبات هنديات يلعبن بمساحيق ملونة احتفاء بالمهرجان المقدس في مدينة كولكتا بالهند. ويتم الاحتفال بمهرجان الألوان في نهاية فصل الشتاء.
مصدر الصورة Fabian Bimmer/ Reuters
Image caption قطار بخاري يشق طريقه نحو جبل بروكين عبر مناظر طبيعية تغطيها الثلوج قرب قرية شيركي بألمانيا.
مصدر الصورة JEROME FAVRE/ EPA
Image caption كلب يقفز فوق ظهر مدربه في هونغ كونغ بالصين كجزء من فعاليات التدريب لوحدة الكلاب البوليسية في السجون الصينية.
مصدر الصورة YONHAP/ EPA
Image caption أشخاص يشاركون في لعبة شعبية تسمى جويبولنوري في سول، عاصمة كوريا الجنوبية احتفاء ببزوغ القمر بمناسبة حلول السنة الجديدة بهدف طرد الحشرات والحظ السيء.
مصدر الصورة Lucy Nicholson/ Reuters
Image caption متابعة لجوائز الأوسكار، تقف فيفيان روبنسون في شارع عريض خارج مسرح دولبي خلال الاستعدادات التي تسبق توزيع جوائز الأسكار بهوليوود في لوس أنجليس.
مصدر الصورة ANDREA PATTARO/ AFP
Image caption زوجان يلتقطان صور زفاف في ميدان القديس مرقس بمدينة البندقية في إيطاليا في أعقاب هطول الثلوج خلال الليل.
مصدر الصورة JIM LO SCALZO/ EPA
Image caption القس هيونغ جين مون يستعد لأخذ بندقية ذهبية من طراز AR-15 التي ترمز إلى عصا الحديد المذكورة في الإنجيل من زوجته الكاهنة ييوون أه لي مون اللذين ينحدران من كوريا الجنوبية خلال احتفال باستمرار الزواج بين الأزواج بمناسبة المعبد المقدس للسلام والتوحيد العالمي، وهو جزء من كنائس التوحيد في نيوفواندلاند في بنسلفانيا بالولايات المتحدة.
مصدر الصورة Dinuka Liyanawatte/ Reuters
Image caption راقصون يقدمون رقصات تقليدية في العاصمة السريلانكية كولومبو خلال فعالية نافام بيراهيرا السنوية التي تقام في الديانة البوذية.
مصدر الصورة Leah Millis/ Reuters
Image caption أفراد من الجمهور يلقون نظرات الوداع الأخيرة على جثمان القس بيلي غرايم في العاصمة الأمريكية واشنطن، واشتهر بأنه سفير الرب وبأنشطته التبشيرية التي غطت معظم أنحاء العالم.
مصدر الصورة FRANCK ROBICHON/ EPA
Image caption مشجعات يحتفلن بموسم استقطاب عاملين جدد في مدينة طوكيو، وحضر الفعالية خريجو مختلف الكليات المهنية في اليابان للتسلح بالحماس في مشوار البحث عن وظيفة جديدة.

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة