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القس هيونغ جين مون يستعد لأخذ بندقية ذهبية من طراز AR-15 التي ترمز إلى عصا الحديد المذكورة في الإنجيل من زوجته الكاهنة ييوون أه لي مون اللذين ينحدران من كوريا الجنوبية خلال احتفال باستمرار الزواج بين الأزواج بمناسبة المعبد المقدس للسلام والتوحيد العالمي، وهو جزء من كنائس التوحيد في نيوفواندلاند في بنسلفانيا بالولايات المتحدة.