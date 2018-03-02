مصدر الصورة Reuters Image caption شوهدت ألسنة اللهب تخرج من النوافذ المعززة بقضبان من الحديد

قُتل حوالي 25 شخصا في حريق شب في مركز لتأهيل مدمني المخدرات في مدينة باكو، عاصمة أذربيجان، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقال ألدر سلطانوف، المتحدث باسم مكتب المحامي العام في أدربيجان، إن 31 شخصا أنقذوا من موقع الحريق أثناء اشتعال النيران.

وعرض التلفزيون المحلي مشاهد لألسنة اللهب تتصاعد من خلف قضبان حديدية على نوافذ مقر المركز المكون من طابق واحد.

وقالت وكالة أنباء أذربيجان إن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما تمت السيطرة على الحريق.

ورجح مسؤولون أن النيران اندلعت بسبب مشكلة في شبكة الكهرباء التي تغذي المركز.

كما انتقل رئيس البلاد إلهام علييف إلى موقع الحادث، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.