بالصور: العاصفة الثلجية إيما تصل بريطانيا
- 2 مارس/ آذار 2018
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تواصل هطول الثلوج والطقس البارد في بريطانيا بعد وصول العاصفة المسماة إيما إليها وملاقاتها الخميس لموجة الثلج التي ضربت البلاد هذا الأسبوع وسميت "الوحش القادم من الشرق".
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