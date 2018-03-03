إطلاق نار قرب البيت الأبيض

أفاد جهاز الخدمة السرية الأميركي بأن عناصر الأمن فرضت طوقا أمنيا حول البيت الأبيض ظهر السبت بعد وقوع إطلاق نار قرب مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب.

وقال الجهاز المكلف بحماية رئيس الولايات المتحدة، عبر حسابه في تويتر إن عناصره استجابت لتقارير عن إطلاق شخص النار على نفسه قرب السياج الشمالي للبيت الأبيض​، مشيرا إلى أن طاقما طبيا يقدم الإسعافات لرجل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SecretService BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse. — U.S. Secret Service (@SecretService) ٣ مارس، ٢٠١٨

يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس ترامب بزيارة لفلوريدا.

وقالت شرطة واشنطن دي سي على حسابها على تويتر بأن فريقها المختص بـ "الوفيات الطبيعية" موجود في موقع الحادث.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DCPoliceDept Update: Adult male allegedly shot himself along the north fence line of the @WhiteHouse. No other injuries reported. Our natural death squad is on the scene. Will provide updates as they come in. — DC Police Department (@DCPoliceDept) ٣ مارس، ٢٠١٨

وقال جيف بينيت، مراسل البيت الابيض لشبكة "ان بى سى نيوز"، إن الصحفيين "يحتمون" فى غرفة الاجتماعات الصحفية.

وأضاف أن ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب في زيارة لولاية فلوريدا. ومن المقرر ان يحضرا عشاء فى واشنطن مساء السبت.

كان هناك عدد من الحوادث الأمنية وقعت بالقرب من البيت الأبيض في السنوات الأخيرة، وفي مارس/آذار من العام الماضي أقدم رجل من ولاية كاليفورنيا على قفز سياج البيت الأبيض قبل اعتقاله. وأطلق سراح الرجل الذي كان يحمل قنينتي رذاذ الفلفل ورسالة موجهة إلى الرئيس ترامب.