ترامب "يتمنى إلغاء تحديد فترات الرئاسة الأمريكية" على غرار الصين

مصدر الصورة Reuters Image caption غلبت اللهجة الساخرة على حديث ترامب عن رغبته في السير على خطى الرئيس الصيني فيما يتعلق بفترات الرئاسة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطط الرئيسي الصيني شي جينبينغ لإلغاء الحد الأقصى لفترات تولي السلطة في الصين.

وبدا ترامب وكأنه يسخر من بقاء الرئيس الصيني في السلطة لفترة غير محدودة قائلا إنه يفكر في "تطبيق هذا الأمر يوما ما في الولايات المتحدة"، حسبما جاء في مقطع صوتي من كلمته أمام مؤتمر لجمع التبرعات في منتجع مار آلاجو في فلوريدا، نشرته شبكة سي إن إن.

وامتدح ترامب الرئس الصيني قائلا "إنه رئيس مدى الحياة، لقد فعل ذلك، إنه شيء رائع حقا"، وذلك وسط تعالي الضحك من قبل جمع من المتبرعين الذين حضروا مؤتمر الحزب الجمهوري.

وأضاف ترامب "ربما نحاول تجربة ذلك هنا يوما ما".

ورغم طريقة ترامب الساخرة مع تلك القضية، أعرب عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مخاوفهم حيال فكرة عدم وضع حد لفترات الرئاسة الأمريكية.

وكتب رو كانا، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي لولاية كاليفورنيا، تغريدة قائلا: "سواء ما قاله مزحة أم جد فإن تصريحات ترامب هي أكثر التصريحات غير الأمريكية تصدر من رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف: إن "جورج واشنطن سوف يتقلب في قبره"، في إشارة إلى وقع الصدمة التي خلفتها تصريحات الرئيس الأمريكي.

مصدر الصورة EPA Image caption صور تذكارية للرئيس الصيني ورئيس وزرائه على بوابة تيانانمن، نصب تذكاري من أبرز معالم بكين

رئاسة مدى الحياة

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الصيني في 11 مارس/ آذار الجاري على تعديلات دستورية تتضمن إلغاء المادة التي تحدد فترات الرئاسة بفترتين تمتد كل منهما لخمس سنوات.

وقال زانغ يوسوي، المتحدث باسم البرلمان الصيني، إن "التحرك الجديد سوف يتضمن تحقيق المساواة بين منصب الرئاسة ومنصب أمين عام الحزب الشيوعي الصيني الذي يشغله الرئيس، وهو المنصب غير المحدود بفترات زمنية لتوليه".

وأضاف أن الإجراء "يساعد أيضا على الحفاظ على سلطات اللجنة المركزية في الحزب أثناء وجود الرفيق شي جينبينغ في مركز السلطة، ما يؤدي إلى تحقيق المزيد من الوحدة في قيادة البلاد."

وأشار إلى أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اقترحت تعديلات دستورية من شأنها إضافة المزيد من المباديء التوجيهية الخاصة بالدور السياسي لجينبينغ إلى دستور البلاد.

وأعلنت اللجنة عن قرارها بعرض مقترح بهذه التعديلات الدستورية على البرلمان في 25 فبراير/ شباط الماضي في تقرير نشرته وكالة الأنباء الصينية شينخوا، وهو ما أثار انتقادات على نطاق محدود.

لكن سلطات الرقابة على الإنترنت في الصين بذلت جهودا أكبر منذ الإعلان عن هذا المقترح لحذف المنشورات التي تنتقده على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجمع جيبينغ أغلب السلطات في البلاد في يده منذ توليه رئاسة الصين عام 2012، ما أثار علامات تعجب حيال المقترح الجديد حتى بالنسبة لأكثر مراقبي الشأن السياسي الصيني خبرة.

واستحدث الزعيم الصيني السابق نظام للقيادة "الشمولية" للحيلولة دون عودة فوضى حكم الفرد الذي استمر في الصين منذ تولي ماو تسي تونغ في الفترة بين 1949 و1976. وأضيفت مادة تحدد فترات الرئاسة الصينية بفترتين فقط إلى الدستور الصيني عام 1982.