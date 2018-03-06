عشرات القتلى في تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في سوريا

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption بحسب وسائل إعلام روسية، فإن الطائرة من طراز أنتونوف ان-26

تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية في سوريا، وقتل في الحادث أكثر من 39 عسكريا، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

وقد تحطمت الطائرة خلال هبوطها في قاعدة حميميم الجوية، قرب مدينة اللاذقية الساحلية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن الوزارة.

وتقول روسيا إن الطائرة لم تتعرض لإطلاق نار، وتشير البيانات الأولية إلى أن سبب تحطمها ربما يكون حدوث خطأ تقني بها.

وبدأ التحقيق لمعرفة أسباب تحطم الطائرة.

وتعد حميميم القاعدة الأساسية التي تستخدمها روسيا في شن الغارات على الجماعات المسلحة في سوريا، وهي الغارات التي أدت إلى استعادة قوات الحكومة السورية السيطرة على كثير من الأراضي.

وقد تعرضت طائرات روسية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 لأضرار في حميميم عقب قصف مسلحي المعارضة للقاعدة بالمدفعية.

وأفادت تقارير بأن الغارات الجوية الروسية أدت إلى مقتل كثير من المدنيين، ولكن موسكو تقول إنها لا تستهدف سوى المسلحين "الإرهابيين".

ويقول أطباء في في الغوطة الشرقية، التي تسيطر عليها المعارضة، إنهم يعالجون مصابين بصعوبات في التنفس، بعد اشتباه في وقوع هجوم بغاز الكلور.

وتأتي هذه التقارير بعد حملة الغارات الجوية والقصف التي شنتها القوات الحكومية.

وفي تطور منفصل، قال المحققون الأمميون إن الغارات الجوية التي تتشنها روسيا والتحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا قتلت عددا كبيرا من المدنيين العام الماضي.

ما الذي نعرفه عن تحطم الطائرة الروسية؟

وزارة الدفاع الروسية تقول إن طائرة أنتونوف 26 تحطمت في منتصف النهار بتوقيت غرينيتش.

وقالت إن الطائرة سقطت على بعد 500 متر من المدرج.

وكانت القوات المسلحة الروسية قالت إنها أحبطت هجوما بطائرة بلا طيار على قاعدة حميميم.

ويأتي هذا الحادث بعد اسبوع من إصابة طائرات روسية في قاعدة جوية بقصف للمعارضة السورية المسلحة.

تعد قاعدة حميميم أهم قاعدة روسية للغارات الجوية على المعارضة المسلحة التي مكنت القوات الحكومية من استعادت السيطرة على أغلب المناطق التي فقدتها.

ما هي الخسائر التي تكبدتها القوات الجوية الروسية في سوريا؟

شرعت روسيا في حملتها العسكرية في سوريا في سبتمبر/ أيلول 2015، قائلة انها تدخلت بطلب من الرئيس السوري، بشار الأسد.

وفيما هذه الخسائر التي تكبدتها رسميا:

فبراير/ شباط 2018: طائرة سوخوي 25 أسقطت في منطقة للمعارضة شمال غربي إدلب. الطيار قفز من الطائرة لكنه قتل في معركة على الأرض.

ديسمبر/ كانون الأول 2017: قصف يصيب العديد من الطائرات في قاعدة حميميم، ويقتل عاملين روسيين.

ديسمبر/ كانون الأول 2016: طائرة على متنها 92 شخصا، بينهم فرقة موسيقية عسكرية، تحطمت في البحر الأسود بعد إقلاعها من سوريا.

أغسطس/آب 2016: مقتل 5 كانوا على متن طائرة عمودية أسقطت في إدلب.

نوفمبر/ تشرين الأول 2015: طائرة تركية تسقط سوخوي 24. مقتل طيار واحد، وإنقاذ الثاني. الحادث أدى إلى توتر العلاقات التركية الروسية

ماذا عن الاشتباه في وقوع هجوم بغاز الكلور؟

وقع الهجوم في بلدة حمورية، وأدى إلى إجلاء عشرات المدنيين، حسب مجموعة من المتطوعين في سوريا يعرفون باسم "الخوذات البيضاء".

قال أطباء محليون إنهم عالجوا عددا من الناس يعانون من صعوبات في التنفس.

ونفت سوريا مسؤوليتها عن الهجوم، ووصفت التقارير بأنها تلفيق من القوى الغربية.

ومنحت روسيا مخرجا آمنا لعناصر المعارضة المسلحة من المنطقة.

ما الذي قاله المحققون في جرائم الحرب؟

قالوا إنهم تبينوا من أن غارة جوية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة على مدرسة قرب مدينة الرقة في مارس/ آذار الماضي أدت إلى مقتل 150 شخصا، وهو أضعاف العدد الذي صرحت به واشنطن.

وذكر المحققون أيضا أن غارة جوية الروسية على سوق غربي حلب قتل فيها 84 شخصا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتحدث تقرير المحققين أيضا عن هجمات بالأسلحة الكيماوية شنتها القوات الحكومية ومزاعم بشأن جرائم حرب ارتكبتها فصائل المعارضة.