اليوم العالمي للمرأة

  • 8 مارس/ آذار 2018

النساء في أنحاء العالم يحتفلن باليوم العالمي للمرأة من خلال تنظيم مظاهرات تنديدا بالتمييز العنصري والجنسي ضدهن.

  • اليوم العالمي للمرأة 2018 EPA

    مظاهرة للمطالبة بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة نظمت في العاصمة البنغالية، دكا.

  • اليوم العالمي للمرأة 2018 Reuters

    مظاهرة مشابهة خرجت في الشوارع بمدينة دلهي الهندية.

  • اليوم العالمي للمرأة 2018 Reuters

    راهبات هنديات يشاركن في مظاهرة بمدينة كولكاتا للمطالبة بالمساواة مع الرجال.

  • اليوم العالمي للمرأة 2018 AFP/Getty

    في بيلاروسيا، شارك نساء في "مسيرة الجمال" بالعاصمة مينسك.

  • اليوم العالمي للمرأة 2018 AFP/Getty

    "ستُعدّون عشاءكم اليوم بأنفسكم".. عبارة موجهة إلى الرجال رددتها مشاركات في مسيرة نسائية بمدينة برشلونة الأسبانية.

  • اليوم العالمي للمرأة 2018 AFP/GETTY IMAGES

    في إيطاليا، متظاهرات يشعلن الألعاب النارية في مسيرة تنديدا بالعنف ضد المرأة في مدينة ميلانو.

  • اليوم العالمي للمرأة 2018 Reuters

    في باكستان، استعرض أعضاء من وحدة قتالية نسائية مهاراتهن في قاعدتهن بالعاصمة، إسلاد آباد

  • اليوم العالمي للمرأة 2018 AFP/GETTY IMAGES

    هذه المرأة تؤدي عرضا من فنون لعبة الدفاع عن النفس الكورية، تايكوندو، في احتفال بمدينة نيروبي الكينية.

  • اليوم العالمي للمرأة 2018 AFP/GETTY IMAGES

    تبدو ممارسة لعبة الكرة لهؤلاء النسوة على الثلوج في مدينة شينغهاي فكرة جيدة.

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