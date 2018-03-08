اليوم العالمي للمرأة
النساء في أنحاء العالم يحتفلن باليوم العالمي للمرأة من خلال تنظيم مظاهرات تنديدا بالتمييز العنصري والجنسي ضدهن.
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EPA
مظاهرة للمطالبة بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة نظمت في العاصمة البنغالية، دكا.
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Reuters
مظاهرة مشابهة خرجت في الشوارع بمدينة دلهي الهندية.
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Reuters
راهبات هنديات يشاركن في مظاهرة بمدينة كولكاتا للمطالبة بالمساواة مع الرجال.
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AFP/Getty
في بيلاروسيا، شارك نساء في "مسيرة الجمال" بالعاصمة مينسك.
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AFP/Getty
"ستُعدّون عشاءكم اليوم بأنفسكم".. عبارة موجهة إلى الرجال رددتها مشاركات في مسيرة نسائية بمدينة برشلونة الأسبانية.
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AFP/GETTY IMAGES
في إيطاليا، متظاهرات يشعلن الألعاب النارية في مسيرة تنديدا بالعنف ضد المرأة في مدينة ميلانو.
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Reuters
في باكستان، استعرض أعضاء من وحدة قتالية نسائية مهاراتهن في قاعدتهن بالعاصمة، إسلاد آباد
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AFP/GETTY IMAGES
هذه المرأة تؤدي عرضا من فنون لعبة الدفاع عن النفس الكورية، تايكوندو، في احتفال بمدينة نيروبي الكينية.
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AFP/GETTY IMAGES
تبدو ممارسة لعبة الكرة لهؤلاء النسوة على الثلوج في مدينة شينغهاي فكرة جيدة.
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